Stožer donio nove strože mjere: Zabrana izlaska iz svoje županije, teže do propusnica, okupljanje samo za dva kućanstva

Stožer je na presici predstavio nove mjere. Zabranjuje se napuštanje županije, a vraćaju se propusnice čiji će se dobivanje postrožiti. Mjere koje su sada aktualne se produljuju pa tako kafići i restorani ostaju zatvoreni. Iznimka je da se okupljanja ograničavaju na dva kućanstva. Odluka o nužnim mjerama stupa na snagu 21. prosinca, a odluka o napuštanju županija stupa na snagu 23. prosinca, piše Večernji.hr.

U Hrvatskoj danas imamo 3.272 novih slučajeva zaraze. Obavljeno 10.849 testiranja. Na bolničkom liječenju je 2.918 bolesnika. Ukupno je preminulo 68 osoba. Preminula je osoba koja je imala 27 godina, a prema informacijama radilo se o urinarnoj infekciji.

– Incidencija nam je 579, 1. Najvišu ima Međimurska, te slijedi Zagrebačka županija. Nalazimo se, prema 14- dnevnoj incidenciji, na 25. mjestu među 27 europskih država, višu imaju Luksemburg i Litva – kazao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

– Oni koji prebole koronu mogu još prenijeti zarazu – kazao je Beroš.

– Ovaj virus nas je osudio na zajedništvo, moramo biti upućeni jedni na druge. Ako neki pojedinac ne nosi masku može zaraziti sebe i druge. Isto je sa cjepivom. Cjepivom šitimo sebe i sve druge – kazao je ministar zdravstva Vili Beroš.

Ministar Davor Božinović predstavio je nove mjere.

– Početak školskih praznika, učenici idu na raspust 18. siječnja čime će se smanjiti pokretljivost učenika, rasteriti će se javni školki prijevoz – kazao je Božinović.

– Udruge poslodavaca upućuju apel svima da svojim zaposlenicima omoguće korištenje godišnjih odmora, upoznati su sa svime i Sindikati – dodao je.

– Nastavljaju se aktualne mjere uz neke iznimke. Privatna okupljanja i svečanosti također su ograničena na 10 osoba, a ograničava se i okupljanje na dva kućanstva. Misna slavlja se održavaju putem radija i TV-a osim za Badnjak i Božić bit će dopuštene iznimke, uz posebne mjere. Kod kina i kazališta mora biti osigurano sedam četvornih metara površine. Zabranjuju se napuštanje mjesta prebivališta. Zabranjuju se putovanje izvan matične županije – kazao je Božinović.

– Zabrana napuštanja županije neće se odnositi na: osoblje nužno za održavanje prometa i opskrbu, dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: Pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom i zaštitarske službe, izvješćivanje javnosti, pacijente koji zahtijevaju medicinsku skrb, putovanja na posao i s posla ako je neophodno i ne može se obaviti od kuće, žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprečavanju širenja bolesti COVID-19, diplomatsko osoblje – kazao je.

– Riječ je o dva tjedna, apeliramo na sve da se suzdrže od putovanja i okupljanja i druženja. Ja znam da su brojne firme uporavo u ovo vrijeme bile sklone poticati da djelatnici uzmu godišnji. Poslodavci će propusnice tražiti od Stožera, već imamo upite i radi se na tome – kazao je Božinović.

Oni koji su uplatili rezervacije mogu dobiti propusnicu

– Kada govorimo o opravdanim razlozima tu postioji cijeli niz mogućnosti, odnosno situacija koje će Ravnateljstvo procijenjaivtai. To su osobe koje skrbe za starije i nemoćne osobe, ali i rezervacija smještajnog objekta kojem nije zabranjen rad. Da za one koji su uplatili u poziciji su da ostvare taj svoj plan – kazao je Božinović.

Upute za vjerska okupljanja

– Apelirat ćemo na crkvu da i vjernici osiguravaju provođenje mjera. Što se tiče okupljanja ispred crkvi vrijedi ona horizonatlna mjera o okupljanju 25 ljudi. Bit će i mjera da se polnoćke pomaknu, da sve mise završe do 22 sata i isto tako da članovi istog kućanstva ne trebaju održavati razmak, preporuča se odrediti klupe za vjernike iz istog kućanstva – kazao je Capak.

– Dali smo snažnu preporuku da se misna slavlja prenose radijom i TV-om. Postoji duhovna potreba ljudi na odlazak u Crkve i ako postoje mjere i ako postoji izračun koliki je rizik, odlučeno je da se osigura mir ljudima, da im se to omogući za Badnjak i Božić, a onda se vraćamo na staro – kazao je.

– Svatko tko je vjernik to zna, to je jedan sat, to nije boravak od nekoliko sati, to se provodi u miru i svi koji jesu vjernici to će shvatiti, to se tiče svih vjeroispovijesti, to vrijedi i za Hanuku i Bajram – kazala je Markotić.

Napuštanje prebivališta i povratak

– Što se tiče odluke to je odluka o zabrani napuštanja a ne o zabrani povratka. U ovom trenutku u koliko je netko prijavio prebivalište negdje drugdje to se tretira da je to stalno prebivalište. To bi trebalo značiti da tu osoba stalno živi – rekao je Božinović.

(vecernji.hr)