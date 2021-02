Dio klubova počeo s pripremama, Majstorović: S nestrpljenjem čekamo 15. veljače, nadamo se novim popuštanjima

Nakon nekoliko mjeseci prisilne pauze sport se na području Virovitičko-podravsko županije polako vraća na scenu. Odlukom Nacionalnog stožera civilne zaštite dozvoljeno je prvenstveno treniranje na otvorenom, ali vraćaju se i oni sportovi, poput košarke, tenisa i plivanja, koji zadovoljavaju uvjete uključene u odluku.

– Što se tiče naših klubova, dobro je poznato da su klubovi prve kategorije poput rukometaša i rukometašica već nastavili sa svojim natjecanjima. Slična situacija odnosi se i na kategorizirane, pojedinačne sportaše, koji nisu u tolikom obujmu zahvaćeni mjerama, tako da je njima bilo nešto lakše organizirati svoje treninge. Dio klubova već je prvoga dana iskoristio mogućnost i odradio prva pripremna okupljanja, a s nestrpljenjem čekamo i 15. veljače kada će, nadamo se, dvorane biti otvorene i za ostale. Moramo izraziti žaljenje što nije omogućeno rekreativno treniranje, prvenstveno ovdje mislim na bodybuilding odnosno dizačke sportove, budući da se kod njih možda moglo pronaći prostora za organizaciju u skladu s mjerama. Ponavljam, nadamo se da će uskoro većini sportaša biti omogućeno treniranje, kako rekreativnim, tako i amaterskim – izjavio je tajnik Sportske zajednice grada Virovitice Tihomir Majstorović.

Karate klub Virovitica i protekle je godine nizao medalje. Na Kupu mladosti u veljači osvojena su tri srebra. Na Europskom prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore među više od 1000 sportaša pri vrhu su bili naši najbolji karatisti Sara Malčec i Matija Relić, a isti dvojac okitio se i naslovom državnih prvaka u katama u seniorskoj konkurenciji. Sara i Matija seniorskoj su tituli dodali i one iz njihovog uzrasta, Sara u mlađe seniorskom, a Matija u juniorskom. Kada tomu dodamo Lauru i Lovru Erak koji su na natjecanju u veljači u kategoriji mlađih učenika osvojili brončanu, odnosno srebrnu medalju, valja zaključiti kako je i ova pandemijska godina za Karate klub Viroviticu bila izuzetno uspješna. Hoće li se ovakvi rezultati ostvarivati i na novim natjecanjima tek ostaje za vidjeti, a svoje mišljenje upravo o mjerama i očekivanim rezultatima dao je i predsjednik Karate kluba, Josip Škrablin.

– Moram priznati da nismo u potpunosti zadovoljni novim mjerama budući da nam je dozvoljen rad samo s kategoriziranim sportašima. Znamo da u svim uzrastima, od kadeta, juniora, mlađih seniora, seniora, imamo sportaša koji su nastupali na državnim prvenstvima koji su zapravo u rangu prve lige, a njima je treniranje još uvijek zabranjeno. Od sportaša kojima je trening dozvoljen, u klubu trenutno brojimo šest kategoriziranih sportaša. Iskreno, oni zaostaju, ne rade s drugima, nema sparinga. Sve nabrojeno dovodi do vrlo jednostavnog zaključka: ove godine teško da će se ostvariti rezultati iz prijašnjih godina. Najavljeno je Europsko prvenstvo u Poreču koje bi trebalo biti održano u svibnju. Bojim se da će to dovesti do velikih problema za naš Nacionalni savez i za naše sportaše, naravno što se rezultata tiče. Zaostatak za propuštenim treninzima izuzetno je velik i teško se može nadoknaditi. Potrebno je duplo više vremena, želje i rada kako bi možda povratili dio forme do prvih izazova – rekao je.

Popuštanje mjera i početak priprema s nestrpljenjem se očekivao i u Nogometnom klubu Virovitica. Momci s Vegeške trenutno se nalaze na 10. mjestu ligaške ljestvice u 3. HNL Sjever, a prvi dan nakon popuštanja mjera uz seniore, na snijegom pokriveni teren istrčali su i kadeti te juniori.

– Pošto nam prvenstvo dolazi jako brzo, seniori bi trebali startati već krajem ovog mjeseca dok će im se kadeti i juniori priključiti početkom ožujka, odlučili smo odmah po donošenju novih mjera krenuti s pripremama. Problem s kojim se susrećemo je taj što nije dozvoljeno korištenje zajedničkih prostorija. Nogomet je specifičan sport, igra se na travi, sada niti vremenski uvjeti nisu idealni. Dečki nakon treninga budu mokri, blatni i smrznuti, a nemaju se gdje otuširati niti ugrijati, iz istog razloga teško je organizirati i pripremne utakmice. Problem se javlja i kod prijevoza, posebno kod mlađih uzrasta kada na utakmice nerijetko putuje dvije ili čak više selekcija.

No, prilagodit ćemo se trenutnim uvjetima, pripremat ćemo se najbolje što možemo kako bi naši igrači što spremniji ušli u nastavak sezone u 3. HNL koju igraju seniori i Regionalnu ligu koju igraju kadeti i juniori. Sa 15. veljače bit ćemo pametniji i znati više. Ukoliko ne dođe do novih popuštanja, teško da će se liga uspjeti nastaviti s obzirom na trenutno stanje. Očekujemo i poboljšanje vremena kako bi radu priključili i naše najmlađe, ili dozvolu da se treninzi mogu održati u dvoranama. Hala Viroexpa je prostrana, prozračna, podijeljena po terenima, tako da nebi bilo problema što se tiče pridržavanja mjera i održavanja treninga. Čekamo samo dozvolu – izjavio je tajnik Nogometnog kluba Virovitice Michael Mikolčić.

Ženski košarkaški klub Virovitca treninge nije odrađivao puna dva mjeseca, ali i to je promijenjeno od jučer. Svoje viđenje cjelokupne situacije iznio nam je trener u Klubu Robert Fritz.

– Budući da se natječemo u najvećem juniorskom rangu, naše juniorke prve će u dvorane. Početak natjecateljskih utakmica predviđen je za dva tjedna, tako da je nažalost jasno da se nećemo moći kvalitetno pripremiti, no, što je tu je, druge opcije nemamo. Pred nama je jedan veliki izazov, djeca su nestrpljiva, očekuje nas velika borba za bodove jer konkurencija je izuzetno jaka. Ostaje nam žal za mlađim uzrastima, kadetkinjama i mlađim kadetkinjama kojima treniranje još uvijek nije dozvoljeno. Rezultati tih kategorija govore sami za sebe, bili smo među tri najbolje ekipe na kraju prvog djela prvenstva. Naše najveća uzdanica su djevojke do 13 godina, one su naša udarna snaga. Šteta što je sve ovako kako trenutno jest, smatram da bi opravo one imale veliku šansu ostvariti fantastičan rezultat na nacionalnoj razini. Vidjet ćemo kako će se cijela situacija rasplesti – rekao je.

Bilo kako bilo, nadamo se kako će proljeće uz ljepše vrijeme donijeti i nova sportska događanja diljem županije. Epidemiološke situacije iz dana u dan izgledaju sve bolje, tako neka se i nastavi, a neka nova sportska natjecanja označe početak vraćanja starom normalnom.

(www.icv.hr, mra)