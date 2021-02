Koronavirus u OBŽ: Osam novozaraženih, počinje druga faza cijepljenja pristiglim AstraZeneca i Moderna cjepivima

U Kliničkom bolničkom centru Osijek u zadnja 24 sata za područje Osječko-baranjske županije testirano je 127 uzoraka od kojih je 8 bilo pozitivno na koronavirus.

Tri novopozitivne osobe su s područja Osijeka, dvije s područja Našica, a po jedna s područja Antunovca, Kneževih Vinograda i Satnice Đakovačke.

Na bolničkom liječenju nalazi se 79 osoba oboljelih od COVIDA-19, i to 61 u Kliničkom bolničkom centru Osijek (13 na respiratoru), a u 18 u Općoj županijskoj bolnici Našice. Preminule su dvije osobe u dobi od 80 do 82 godine.

U samoizolaciji se na području županije trenutno nalazi 719 osoba, a policijski službenici pri provjeri 14 osoba nisu utvrdili kršenje mjera samoizolacije, kao ni u 144 nadzora objekata.

Inspektori i službenici civilne zaštite tijekom vikenda obavili su 97 nadzora provođenja epidemioloških mjera (44 ugostiteljskih objekata, 14 prodavaonica i trgovina, 7 pekarnica, po 6 benzinskih crpki, tržnica i trgovačkih centara, 4 kioska, 3 frizerska salona te ostalo u drugim objektima). U pet nadzora utvrdili su nepravilnosti i odmah izdali naloge za njihovo otklanjanje.

– Na području Osječko-baranjske županije do sada su 3.703 osobe cijepljene s prvom dozom cjepiva, a od njih je 3.221 osoba primila i drugu dozu, no više od 1.000 zdravstvenih djelatnika i korisnika domova za starije i nemoćne naknadno se javilo za cijepljenje te će i oni biti cijepljeni. Do sada je na naše područje stizalo cjepivo Pfizera, a danas je stiglo 1.100 doza cjepiva AstraZeneca i 600 doza cjepiva Moderna. Danas će doći i nova tjedna pošiljka cjepiva Pfizera od 1.752 doza, pa tijekom ovog tjedna očekujemo završetak prve faze cijepljenja i početak druge faze koja obuhvaća osobe starije od 65 godina i kronično oboljele osobe. Za drugu fazu cijepljena do sada se obiteljskim liječnicima prijavilo više od 20.000 osoba – rekao je voditelj Službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo OBŽ dr. sc. Tomislav Dijanić.

(www.icv.hr, tj)