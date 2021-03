Evo gdje gledati veliki susret Dinama i Tottenhama te ostale utakmice osmine finala

Uigravali su se za vikend protiv Rijeke, nju svladali, a sada ide nagrada za sve što su radili ove sezone. Zagrebačkom Dinamu slijedi utakmica protiv velikog engleskog Tottenhama. Zoran Mamić je baš nakon sraza s Rijekom saznao da neće moći računati na ozlijeđenog Joška Gvardiola, a od ranije je poznato da neće biti niti Moharramija. Prema viđenom u nedjelju, Leovac bi trebao zamijeniti Gvardiola, što je sjajno napravio protiv Riječana, piše Večernji.hr.

S druge strane, Englezi su (navodno) više koncentrirani na gradski derbi koji ih čeka s Arsenalom, barem tako govori njihova javnost dok je Mourinho dao naslutiti da neće tako lako ostaviti po strani Europsku ligu.

Prema njegovim riječima Dinamo nije ‘plitak potok’ za prijeći, ali iz pokeraškog izraza lica teško je naslutiti misli li to iskreno ili to govori reda radi dok će glavne snage ipak usmjeriti ka Topnicima. Bude li ovo drugo istina, Posebni bi na klupi mogao ostaviti Kanea, Balea i/ili Sona, veliki trojac Spursa, što bi Dinamu ipak dosta olakšalo posao.

Iako je on pohvalio Dinamov stadion, zagrebački će dečki vjerojatno ipak više biti zapanjeni zdanjem na kojemu će ih večeras dočekati Spursi. Stadionu izgrađenom prije dvije godine, vrijednom preko milijardu eura.

No, niti momčad niti stadion ne trebaju Dinamo preplašiti. Dok ne čuju posljednji sučev zvižduk i to, realno, tek u Maksimiru na uzvratu, Modri imaju šanse. Do tada dinamovci imaju priliku pokazati zašto su tu gdje jesu i da ih nitko ne smije podcijeniti prije reda. A u krajnjem slučaju pokazati i da su spremni igrati na premierligaškim travnjacima, iako to Mou nije htio izgovoriti na presici.

Evo gdje gledati sve susrete finala Europske lige:

od 18:55 nastupaju:

Ajax – Young Boys (Arena Sport 4)

Dinamo Kijev – Villarreal (Arena Sport 5)

Manchester United – Milan (Arena Sport 3)

Slavija Prag – Rangers (Arena Sport 2)

dok ćemo od 21 sat gledati:

Tottenham – Dinamo (Arena Sport 3)

Roma – Šahtar (Arena Sport 2)

Granada – Molde (Arena Sport 1)

Olympiacos – Arsenal (Arena Sport 4)

(vecernji.hr)