Iako uvjerljivo najmlađe, košarkašice ŽKK Virovitice ispustile su vrlo dobru priliku za prvu pobjedu u Prvoj juniorskoj ligi

Iako su u prosjeku dvije godine mlađe od ostatka konkurencije, košarkašice ŽKK Virovitice ove godine nastupaju u 1. juniorskoj ligi regije sjever. Da se ne radi o prevelikom zalogaju najbolji je primjer njihovo gostovanje u Molvama kod Bistre gdje su domaće, favorizirane igračice, do posljednjih minuta držale u egalu.

Početak utakmice pripao je domaćim košarkašicama koje su povele 7:2 te do kraja prve četvrtine svoju prednost povećale na 19:10. Virovitičanke su u tom periodu izgubile čak 11 lopti, što je značilo da je rezultat rezultat bio realan s obzirom na viđeno. Gostujući trener Robert Fritz na odmoru je upozorio svoje igračice na propuste što je uskoro polučilo bolji rezultat, ponajviše na krilima energičnih Nike Kozlinger (13 koševa, 3 asistencije) i Mije Šiljković (13 koševa, 7 skokova).

Virovitičanke su zaigrale znatno bolje. Krajem poluvremena opasno su se približile djevojkama iz Molvi da bi početkom drugog dijela dovele utakmicu u egal odnosno do rezultata 34:34. Pojačala se agresivnost u redovima domaćina što je još jednom odvelo predsnot na njihovu stranu, ovoga puta na 7 poena razlike, ali i do brojnih osobnih pogrešaka. Virovitičanke su velik broj slobodnih bacanja promašile, no nada u njima za dobrim rezultatom je i dalje tinjala.

Šest minuta prije kraja petu osobnu pogrešku ”zaradila” je najbolja igračice Bistre Maja Huđek koja je do tada ubacila čak 35 koševa. Trener Robert Fritz uvidio je priliku za preokret te pozvao minutu odmora pri rezultatu 59:47. Krenulo je odlično košem Mije Deskar te prodorom Lucije Vargović i prednost se smanjila na 59:51. Agresivna obrana iskopala je još jednu loptu, no tada je uslijedila još jedna crna rupa promašenih slobodnih bacanja. Mia Šiljković bila je najsmirenija, pogodila svoja dva bacanja i utakmicu dovela do minus šest odnosno 59:53.

Uzavrela atmosfera u Molvama na kraju je ipak bila previše za mlade Virovitičanke koje jednostavno nisu uspjele podnijeti pritisak te su nastavile sa svojim promašajima. Trener Fritz hvatao se je za glavu ne shvaćajući kako je moguće u pet napada promašiti isto toliko zicera, a nakon četiri pogođena slobodna bacanja od strane domaćih igračica priliku je dao i onim najmlađima, Marti Ledi Kalaš i Martini Sabo pruživši tako i njima priliku da osjete draž ovako napetog susreta.

– Netreniranje uslijed COVID-a ostavilo je traga na djevojke. Nedostatak energije rezultirao je sa velikim brojem promašaja kako sa linije slobodnih bacanja, tako i iz vrlo izglednih prilika, a uz navedeno, neiskustvo je dovelo do prevelikog broja izgubljenih lopti, osobito u prvom poluvremenu. Ipak, vrijeme je na našoj strani, uvjerljivo smo najmlađa ekipa u ligi i sada samo trebamo nastaviti redovno trenirati i na treninzima davati 100 posto od sebe. Siguran sam da ćemo im u drugom dijelu sezone prirediti iznenađenje i pobjediti ih u Virovitici- rekao je pomalo razočarani trener Robert Fritz, naravno, zbog propuštene prilike za boljim rezultatom.

ŽKK Bistra – ŽKK Virovitica 69:56

ŽKK Virovitica: Đaković 6, Kozlinger N. 15, Ištvanović, Cindrić Lu. 1, Šiljković 13, Vargović 7, Sabo, Kozlinger L. 3, Marjanović, Cindrić La. 3, Deskar 8 i Kalaš, trener: Robert Fritz

