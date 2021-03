Vatrogasna zajednica Orahovica organizirala vježbe za sva svoja društva: Primjetan učinak edukacija i polaganja vatrogasnih ispita

Vatrogasna zajednica Orahovica na čelu sa svojim zapovjednikom Robertom Orinom u proteklih je nekoliko dana za sva svoja društva organizirala vatrogasne vježbe iznenađenja. Kako je naglasio zapovjednik Orina cilj je bio uvidjeti brzinu, spremnost i opremljenost vatrogasnih društava.

– Svakom smo društvu priredili po jednu vježbu u njihovim sredinama, a bila je riječ o nekoliko vrsta požarnih intervencija kao što su požar otvorenog prostora ili stambenog objekta. Naravno tu je bila riječ samo o načinu dojave vatrogascima, a zapravo smo ih pri izlasku na intervenciju dočekali s prikazom požara u malom obliku i pustili ih da organiziraju intervenciju te isti ugase. Na kraju sam svakom društvu iznio podatke o vremenu koje je utrošeno od dojave preko izlaska do završetka intervencije.

Iako je vidljivo da su to sve dobrovoljci koji se odazivaju pomoći u nevolji pa tu dosta toga nedostaje, ipak je primjetan učinak vatrogasnih edukacija, seminara i ispita. Kod nekih društava me oduševila ozbiljnost prilaženju odrađivanja intervencija bez obzira što su pri dolasku shvatili da je riječ o vježbi. Naravno, tu ne uzimam u obzir vodeće društvo ove zajednice, to je orahovačko koje mora biti primjer drugima. Sve odrađeno snimljeno je našim vatrogasnim dronom iz zraka te sa zemlje pa ćemo poslije Uskrsa u svakom društvu organizirati predavanje s pregledom video zapisa i ukazati vatrogascima gdje griješe te što bi se moralo brže i efektnije odraditi – zaključio je Orina.

(www.icv.hr, vg)