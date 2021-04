3. ŽNL Aršanj pobjedom nad Branom zasjeo na prvo mjesto, Krčevina neočekivano poražena od Vaške

3. ŽNL Zapad

Nogometaši Aršanja u izravnom su dvoboju za 1. mjesto preuzeli vodeću poziciju od Brane iz Bačevca. Susret odigran u Sedlarici pogotkom je otvorio Rašeta u 10. minuti, a svega 5 minuta kasnija Veličan poentira za ugodnih 2:0. Činilo se da će Aršanj lakše od očekivanog doći do bodova, no Josip Kolovica u 33. smanjuje na 2:1 i vraća neizvjesnost u susret. Novi pogodak u režiji Veličana vidjeli smo u 59. minuti kada je još jednom svladao Igora Ivanca za 3:1 i vratio dva pogotka razlike. Na odgovor gostiju čekalo se još kraće nego li je to bio slučaj u prvom poluvremenu. Miota je lijepo pogodio za 3:2 u 63. minuti, a projektil Josipa Kolovice u 69. uspješno je ukrotio Bugarinović i očuvao prednost svoje momčadi. Do kraja susreta i jedan i drugi sastav mogao je postići još koji pogodak, no rezultat se ne mijenja i tri boda koja su im donijela prvo mjesto ostaju domaćinima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Slaven iz Detkovca poveo je u susretu protiv Otrovanca 1:0 pogotkom Kovačevića iz kaznenog udarca u 19. minuti, no do pobjede u konačnici nisu došli. Gosti su preokrenuli golovima Gjanića u 31. i Živka u 84., te su sa nova tri boda preskočili Turnašicu i zauzeli 5. mjesto.

Slična situacija gledala se i u Grabrovnici gdje je ”domaći” Podravec ugostio spomenutu Turnašicu. Gosti su poveli 0:1 pogotkom Blažinčića sa bijele točke, a stvari na početak minutu kasnije vraća Antonio Erhatić. Do kraja prvog poluvremena pogotkom Arapinca dinjevčani dolaze u prednost 2:1. Dva nova pogotka vidjeli smo u nastavku, a oba su završila u mreži vratara Slavena Jantola. Prvo ga je u 48. minuti svladao suigrač Ivan Kovačević, dok je konačnih 4:1 postavio Dario Erhatić u 51. minuti iz kaznenog udarca.

Stara Brezovica slavila je u Dugom Selu kod posljednje Sloge sa sigurnih 0:3. Mikić u 5. te Duvnjak u 18. osigurali su prednost u uvodnom djelu susreta, dok je konačan rezultat na otvaranju drugog poluvremena postavio Čađavčan.

Završetkom 8. kola čak se četiri momčadi nalaze u svega 2 boda razlike. Očekuje nas više nego zanimljivih 6 kola do kraja natjecanja u kojima se nastavlja borba za naslov prvaka i ulazak u 2.ŽNL.

3.ŽNL Istok

U 8. kolu skupine Istok rezultatske napetosti nije bilo niti u jednom susretu. I dalje vodeća Krčevina neočekivano je poražena na domaćem terenu od pretposljednje Vaške sa visokih 2:6, bio im je ovo ujedno prvi ligaški poraz. Dva pogotka Rapinca i jedan Brezovića bila su dovoljna za vodstvo od 0:3 nakon prvih 45. minuta. Gol Ovžetskog u 52. minuti dao je nadu domaćinima da se ovaj susret može preokrenuti, no do toga nije došlo. Brezović je ostvario ”hat-trick” sa dva pogotka u nastavku, dok je jedan pogodak u drugom djelu dodao Kaščel. Konačnih 2:6 postavio je Mudri iz kaznenog udarca u 83. minuti.

Meljani i dalje ne znaju za pobjedu ove sezone. Protekloga vikenda stradali su od Grabića koji ih je ispratio sa 6 pogodaka u mreži. Tri pogotka za domaćine postigao je Kožić, dok su po jedan dodali Grgić, Vukovski i Vuk.

Slavonac iz Novaka preskočio je Orešac zahvaljujući pobjedi 5:1 koju su ostvarili na svom terenu. Dva brza pogotka Juga i Buteka u 14. odnosno 16. minuti otvorila su put do nova 3 boda. U 48. minuti Butek svojim novim pogotkom odvodi stvari u mirne vode, sve do 70. minute kada Borbaš sa 11 metara smanjuje na 3:1. U samoj završnici susreta Mak i Ponjević dodali su po jedan pogodak za, u konačnici, visoku pobjedu domaćih.

Krčevina je unatoč ovom porazu ostala vodeća momčad na tablici sa 7 bodova prednosti nad drugoplasiranom momčadi Kozica koja je ovo kolo bila slobodna, dok se za drugo mjesto bore gotovo sve ligaške momčadi. Bez ikakvih šansi za priključenje vrhu tablice ostali su Meljani koji su prikucani za dno bez osvojenog boda.

(www.icv.hr, mra)