Amazon of Europe Bike Trail: Održan online sastanak svih partnera

Danas, 14. travnja 2021. godine, putem online platforme Zoom održan je 9. sastanak svih partnera na projektu Amazon of Europe Bike Trail, DTP 2-002-2.2, na kojem su sudjelovali i članovi projektnoga tima Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije – ravnateljica Tatjana Arnold Sabo, Antun Damjan, viši stručni suradnik za zaštićene dijelove prirode i Sanja Janković, viša stručna suradnica za pripremu i provedbu projekata.

Teme sastanka bile su vezane uz promjene plana realizacije projekta, s obzirom na to da je trajanje projekta produljeno za 5 dodatnih mjeseci, do 31. listopada 2021. godine, pregled dosad provedenih aktivnosti partnera i onih preostalih u posljednjem razdoblju provedbe projekta te dogovaranje aktivnosti za sljedećih 6 mjeseci. Partneri zaduženi za implementaciju buduće biciklističke rute Amazon of Europe izložili su prezentacije i aktivno sudjelovali u raspravama. Iz Javne ustanove, Sanja Janković, prezentirala je status radova na uređenju i opremanju biciklističke rute u Virovitičko-podravskoj županiji.

Javna ustanova će u sklopu provedbe projekta Amazon of Europe Bike Trail na području naše županije označiti 130 km biciklističke rute koja se nadovezuje na rute u susjednim županijama (Koprivničko-križevačkoj i Osječko-baranjskoj), na postojeću europsku biciklističku rutu EuroVelo 13, a proteže kroz ukupno 5 zemalja uz rijeke Muru, Dravu i Dunav.

(virovitica-nature.hr)