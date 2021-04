Berislav Androš ide po novi mandat načelnika općine Sopje kao kandidat Hrvatske demokratske zajednice

Berislav Androš je rođen 21. kolovoza 1989. godine u Virovitici, a živi u Sopju. Osnovnu školu završio je u Sopju, opću gimnaziju u Slatini te je stručni prvostupnik ekonomije, a trenutno završava diplomski studij Menadžmenta srednjih i malih poduzeća u Virovitici na izvanrednom studiju.

Predsjednik je vladajuće stranke u općini Sopje u drugom mandatu, dok je prije toga tri puta bio izabran za predsjednika Mladeži, a trenutno je član nacionalnog predsjedništva Mladeži Hrvatske demokratske zajednice. Aktivan je član udruga i društava na području općine Sopje, a u tri mandata obnašao je i dužnost predsjednika Nogometnog kluba Podravca Sopje. U skladu s time i ne čude višemilijunska ulaganja u sport općine Sopje u proteklome mandatu.

U mandatu na isteku realizirani su brojni projekti i programi koji su promijenili lice općine Sopje, podigli kvalitetu življenja i unaprijedili infrastrukturu u skladu s dostupnim fondovima i izvornim prihodom Općine.

Neki projekti bili su nezamislivi, nikada nije bilo dovoljno novca za realizaciju, no odlukom Vlade Republike Hrvatske od 2017. godine na račun fiskalnog izravnanja jedinice lokalne samouprave dobivaju i po nekoliko milijuna kuna više u svoj proračun, a taj višak prikazan je kao izvorni prihod. Bio je to kotač zamašnjak i generator razvoja ruralnih krajeva. Načelnik Androš zajedno sa svojim timom prionuo je poslu i marljivo prikupljao projektnu dokumentaciju da bi spremno dočekao dostupne fondove, kako resornih ministarstava, tako i one iz EU fondova.

– Najznačajniji projekt zasigurno je onaj Dječjeg vrtića ”Bambi” u Sopju vrijedan više od 5 milijuna kuna. S radom je započeo početkom veljače ove godine i pruža uvjete kao i oni u velikim gradovima. Uz sam boravak djece, donio je i dimenziju zapošljavanja ljudi s područja općine Sopje. Nedosanjani san bila je i cesta Kapinci – Josipovo, koju je Općina Sopje realizirala u suradnji s Virovitičko-podravskom županijom, a vrijednost projekta iznosila je gotovo 3 milijuna kuna. Uređeni su i nadograđivani domovi u Novoj Šarovki, Kapincima, Gornjem Predrijevu i Novakima. Izgrađene su kuće oproštaja u Josipovu, Grabiću i Španatu. Izgrađena je cesta do rijeke Drave, te nogostup u Sopju. U sport je uloženo, zajedno s financiranjem sportskih udruga, oko 4,5 milijuna kuna, a uskoro nas čeka realizacija novih projekata. Niz je drugih manjih projekata koje je Općina Sopje odradila u zadnje 4 godine, a sveukupno dolazimo do respektabilnog iznosa od oko 33 milijuna kuna samo za infrastrukturu – istaknuo je Berislav Androš, te dodao:

– Pored toga aktivno su se provodili programi općine Sopje i to od onih namijenjenih najmlađima pa do onih za najstarije i potrebite. Među prvima smo u Republici Hrvatskoj otvorili natječaj za pomoć pri kupnji ili obnovi prve nekretnine za mlade obitelji. Nakon odličnog odjeka u medijima, puno općina i gradova diljem Lijepe naše preuzelo je naš program i implementiralo ga u svoje proračune. Mislilo se i na poduzetnike putem natječaja na kojem su mogli povući sredstva za otvaranje obrta ili ulaganje u postojeće. Povećali smo iznose stipendija, uveli sufinanciranje boravka učenika u učeničkim domovima, ulaže se u kupnju udžbenika i radnih materijala za osnovnoškolce, a roditelji za boravak djece u vrtiću izdvajaju 450 kuna za prvo, a svako iduće dijete 360 kuna. Imajući u vidu da je ekonomska cijena boravka u vrtiću oko 2000 kuna, dolazimo do iznosa od približno 800.000 kuna na godišnjoj razini za financiranje rada vrtića. Dva puta godišnje, za vrijeme uskrsnih i božićnih blagdana, prigodnim paketima pomažemo najugroženijim skupinama naših mještana. Također, imajući u vidu koliko je to realizirano u proteklom periodu, još smo više nestrpljivi s budućim projektima. Kratkoročni, srednjoročni i dugoročni ciljevi i planovi implementirani su u Strategiju razvoja i zasigurno nas očekuje jedno dinamično i uzbudljivo razdoblje u kojemu planiramo ”poharati” sve fondove. Za neke projekte dokumentacija već postoji, a za neke je u izradi. Nedavna primopredaja bivšeg vojnog objekta karaule Zanoš kod Kapinaca daje nam obvezu budućeg ulaganja u taj kompleks za koji će zasigurno biti prostora za prijavu na budućim natječajima Europske unije. U tijeku je i izrada dokumentacije za kanalizacijski sustav na području općine Sopje i očekuje se realizacija u budućem mandatu. Ulaganja u komunalnu infrastrukturu su naša obaveza, jer i dalje postoje problemi koje nismo riješili. Iako smo svake godine imali najveći proračun u povijesti Općine Sopje, četverogodišnji period jednostavno je prekratak kako bi se riješili svi nedostatci i problemi koji tište naše mještane. Ono što je bitno za poljoprivrednike zasigurno je natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta koji će uskoro biti otvoren i proveden na pravedan i zakonit način. To je naša zakonska obaveza i dužnost. U skladu s time povećat će se i ulaganje u popravke poljskih puteva, jer očekujemo da ćemo još više nego do sada iskoristiti fondove te da će nam ostati više sredstava za namjenu popravka puteva. Problem javne rasvjete planiramo riješiti tako da nas ne košta ništa. Nova LED rasvjeta bit će zamijenjena tako da se isplati od uštede prijelaza na energetski isplativiju i korisniju. U zadnje dvije godine ispravnim, zakonitim i sustavnim radom Institut za javne financije dodijelio je Općini Sopje, kao jednoj od najtransparentnijih općina u Republici Hrvatskoj, ocjenu 5, koju očekujemo i ove godine jer smo sve svoje obveze i dužnosti ispunili na vrijeme i na ispravan način. Brojni su programi i projekti koje ćemo uskoro predstaviti našim građanima. Uz mladost i iskustvo koje imamo, tvorimo jedan pobjednički tim koji je radio, a vjerujemo da će i nastaviti raditi za dobrobit svih mještana općine Sopje – zaključio je HDZ-ov kandidat za načelnika općine Sopje Berislav Androš.

(www.icv.hr, OO HDZ Sopje)