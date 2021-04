Božinović: Situacija je loša, ne isključujemo da se s nacionalne razine donesu strože mjere

Situacija u Hrvatskoj s koronavirusom je zabrinjavajuća. Brojka novozaraženih i dalje je visoka. Danas imamo 2362 nova slučaja zaraze. Sve je više ljudi u bolnicama. Njemačka je pak u četvrtak Istarsku i Bjelovarsko-bilogorsku županiju uvrstila na listu regija s visokim rizikom zaraze koronavirusom, pa sada cijela Hrvatska spada u tu kategoriju. Stožer apelira na građane da se pridržavaju mjera, drže distancu, nose maske, izbjegavaju veća okupljanja i brinu o higijeni, piše Večernji.hr.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak izvijestio je o epidemiološkoj situaciji. U odnosu na prošli tjedan imamo porast zaraženih od 42,1 posto. Incidencija nam je 508,8. Najviša je u Primorsko-goranskoj županiji. Na ljestvici zemalja EU smo na 13. mjestu po incidenciji. HALMED je zaprimio 2153 dojava o nuspojavama cijepljenja.

Ministar zdravstva Vili Beroš ponovio je da je nakon naših pritisaka u Bruxellesu postignut dogovor o dolasku Pfizeru, a riječ je 747.000 doza.

Prelazak granice – putnici u tranzitu

– Pravila za putnike u tranzitu ostala su ista. Ušlo je jučer u Hrvatsku 43.500 ljudi od toga je 60 posto u tranzitu. Vrlo malo ulazaka je bilo na području Istre i Primorsko-goranske županije – kazao je ministar Davor Božinović.

– Za građane koji će se vraćati iz BiH u Hrvatsku vrijede uvjeti koje moraju zadovoljiti. Ako su ljudi cijepljeni ili imaju dokaz o preboljenom Covidu, a ako nemaju onda je to testiranje u roku od 48 sati – kazao je Božinović.

– Vjerojatno neće doći do neke veće mobilnosti zbog brojki – dodao je Božinović.

Situacija u bolnicama

– Mi smo ovih dana imali sastanak na kojem su bili svi ravnatelji zagrebačkih bolnica i šire, odlučili smo reaktivirati KB Dubrava i Kliniku za plućne bolesti Zagreb. U kontaktu sam sa svim drugim ravnateljima. Ne nedostaje ljudstva i zaštitnih sredstava. Sve je spremno za aktivaciju Arene, ona se može aktivirati u roku od 24 sata. Kada će Stožer odlučiti, Arena se može aktivirati što u ovom trenutku nije potrebno – kazao je Beroš.

Mjere u Hrvatskoj

– Mjere su u svakoj fazi bile i dobre i ozbiljne. Ono što je ključno je koliko se disciplinirano provodi ali i kakvo je stanje u društvu. Virus je bio tu i bit će još s nama i do tada nam je jedini odgovor provedba mjera. Mi ne možemo sami izvršiti potreban epidemiološki uvid u svakom dijelu Hrvatske i zbog toga smo inzistirali na pojačanom angažmanu lokalnih stožera – kazao je Božinović.

– Najbolji pristup je uvođenje mjera na prijedlog lokalnih stožera, ali ono što bi moralo biti implementirano svuda a to je da se svi kontinuirano, koji su za to nadležni, dnevno koordinaciju, procjenjuju i predlažu mjere. Mi ćemo i dalje pratiti situaciji i donositi i preporuke i nove mjere. Negdje je nakon cijepljenja došlo do opuštanja, i o tome moramo voditi brigu. Cijepljenje daje rezultat i sigurno će ga dati i u Hrvatskoj – rekao je ministar.

Strože mjere?

– Imamo već u ovom trenutku vrlo ozbiljne mjere na nacionalnoj razini, a na lokalnoj i strože. Ja ih ne isključujem, ne mogu ih najaviti, ali sigurno ih ne ne možemo isključiti. Razgovarat ćemo o tome i sve ćemo uzeti u obzir. Mjere su nužne a važno je kako se one provode i kako ljudi prihvaćaju te mjere. Ako svi skupa budemo odgovorni u njihovoj provedbi. I to da ćemo u Njemačkoj biti na crvenoj listi, i to smo najavili – kazao je Božinović.

– Mi smo na početku 4. mjeseca, ako 4. i 5. mjesec svi skupa stisnemo vjerujem da ćemo imati uspješnu turističku sezonu. To će ovisiti o implementaciji mjera. Ne isključujemo da se s nacionalne razine donesu strože mjere – ponovio je ministar.

Beroš je rekao da će se probati cijepiti turističke djelatnike s obzirom na turističku sezonu.

– Međuresorni razgovori su ti koji će dovesti do konačne odluke – kazao je Beroš.

Crkva i mjere

– Točno je da je pred nama izazovno razdoblje. Situacija nam ne dopušta da se opustimo i trebamo se pridržavati mjera. Dapače, vidjeli ste da moramo biti odgovorni. WHO ističe da su posebno rizični skupovi, pa čak i obiteljska okupljanja u zatvorenim prostorima, preporuka je da se i vjerski obredi održavaju vani. Nažalost vrijeme nam nije saveznik. Ja mogu apelirati da ako nas i kiša i bura natjera na boravak u zatvorenom da to bude u najužem krugu i da se svi pridržavaju mjera jer je to način da izađemo sa što manje posljedica. Apeliram na svijest svih koji su u organizaciji okupljanja pa i vjerskih – dodao je Božinović.

