DAN OPĆINE ČAČINCI Mališ: Glavni i jedini cilj uvijek je poboljšati uvjete života naših sumještana

Općina Čačinci proslavlja Dan općine, a o životu u toj općini najbolje govori njen čelni čovjek, načelnik Mirko Mališ koji je na njenom čelu punih 16 godina. Ove godine proslava Dana općine neće biti uobičajena jer epidemiološke mjere to ne dozvoljavaju.

– Središnji sadržaj bit će paljenje svijeća i polaganje vijenaca kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima u središtu Čačinaca što ćemo učiniti uz sve vijećnike iz posljednjeg saziva. Tako smo ovaj dan posvetili onima koji su dali ono najsvetije od sebe, svoj život za našu lijepu Hrvatsku te općinu Čačinci – započeo je Mirko Mališ te dodao kako će Dan općine biti povod i za jednu prelijepu humanu akciju.

– U suradnji s Gradom Orahovicom te Općinama Zdenci i Crnac, na naš Dan općine u Petrinju vozimo materijal za popravak dvije uništene kuće u potresu jer želimo pomoći ljudima kojima je najpotrebnije. Ovim putem zahvaljujem svim našim mještanima, gospodarstvenicima i obrtnicima koji su pomogli u ovoj akciji koju smo pokrenuli prije nekoliko mjeseci. Pomoć ide u grad Petrinju i mjesto Nebojan, a kasnije ćemo uputiti još jednu pomoć u mjesto Veliki Šušnjar, također jednoj obitelji kojoj je pomoć nužna – kaže Mališ. Čačinci su općina koja iznimno puno i marljivo radi, pregršt kvalitetnih projekata niče svake godine te rastu nove vrijednosti.

– Moram prije svega reći kako su meni kao načelniku i čovjeku najvažniji ljudi koji žive na području općine, prema njima sam uvijek usmjeravao sve projekte želeći im osigurati uvjete za život poput onih u urbanim sredinama. Kada pogledam u prošlost, onu bližu, od projekata koje smo uspješno realizirali, izdvojio bih izgradnju nove sportske dvorane te energetsku obnovu Osnove škole Antuna Gustava Matoša, radili na obnovi župne Crkve Presvetoga Trojstva, izgradili pješačke staze, uredili nerazvrstane ceste,a trenutno smo u završnoj fazi izgradnje dječjeg vrtića. Izgradili smo nove ili adaptirali postojeće društvene domove u svim našim mjestima, izgradili nove vodoopskrbne mreže, kanalizacijski sustav u naselju Čačinci, a trenutno je u izradi projektna dokumentacija za aglomeraciju kojom će se kanalizacijski sustav dovršiti, ali će se njome izgraditi i vodovodne mreže u naseljima Vojlovica i Humljani. Svakodnevno radimo na osiguraju maksimalnih uvjeta za sve uzraste naših mještana, od rođenja do starije dobi kako bi što je moguće više olakšali život u Čačincima i na području općine – kaže Mališ. Nedavno je održana i završna konferencija energetske obnove sportskog doma NK Mladost Čačinci kojom je općina nastavila ulagati u sport.

– Na ovom projektu vrijednom nešto više od milijun kuna posebno se zahvaljujem našoj Razvojnoj agenciji VIDRA-i koja je ovaj izuzetno važan projekt za našu općinu osmislila i provela, kao i svima koji su na bilo koji način sudjelovali. U Nogometnom klubu Mladost djeluje preko 100 ljudi od čega 60 djece i ovom obnovom svi oni dobili su novi moderniji i ugodniji prostor za rad i boravak, a ujedno uređenjem ove zgrade i novi kompleks u kojem se ista nalazi, a gdje je i novoizgrađen dječji vrtić, također dobiva na novoj dimenziji i ljepoti. Uređeno je krovište, izolirani stropovi i podovi, a time i uređene prostorije unutar zgrade. Ovaj klub, mnoštvo djece i ljudi koji su u njemu to itekako zaslužuju – nastavlja načelnik koji se posebno ponosi turizmom općine Čačinci, prije svega prelijepom Park šumom Jankovac u sklopu Parka Prirode Papuk.

– Park prirode Papuk i Park šuma Jankovac zasigurno su jedan od bisera turizma kontinentalnog dijela Hrvatske pa ne moram naglašavati koliko je to nemjerljiva promocija naše općine. Ono što mogu reći je da ćemo zajedno s Parkom raditi kako bi se ova turistička priča još više pojačala i uljepšala i kako bi privukli što više domaćih i stranih turista. Cilj je promovirati ljepote kako naše općine, tako i naše Virovitičko-podravske županije te Lijepe Naše pa će tako zasigurno svi naši turistički projekti uglavnom biti usmjereni na Park šumu Jankovac – naglašava Mališ.

Kako kaže načelnik nikada ne treba stati, treba održati kontinuitet napornog rada jer samo tako se može isključivo prema naprijed.

– I dalje je glavni i jedini cilj još poboljšati uvjete života naših sumještana. U narednom razdoblju plan je urediti poduzetničku zonu kako bi osigurali mjesta za izgradnju pogona i tvornica gdje će se ljudi moći zapošljavati. Nastavit ćemo s financiranjem novorođene djece, dječjeg vrtića, osnovnoškolaca, stipendirati srednjoškolce i studente, nastaviti s davanjem sportske stipendije, kao i davati poticajne mjere za gradnju ili kupnju prve nekretnine, a svakako će u budućnosti svi ti segmenti financijski biti i pojačani. Cilj je zadržati naše mlade obitelji, ali isto tako i privući neke druge da dođu u našu općinu, ovdje kupe ili izgrade nekretninu te ostanu živjeti kod nas. Težit ćemo što prije izgraditi vodovodne mreže i kanalizacijske sustave u mjestima koja to još nemaju, kao i nerazvrstane ceste, pješačke staze i sve što je potrebno – kaže Mirko Mališ, koji nakon 16 godina na mjestu načelnika na predstojećim izborima neće biti kandidat za načelnika.

– Neću se kandidirati, ali to ne znači da i dalje neću ostati u politici i prije svega pomoći općini Čačinci jer to mi je u krvi. Smatram da je vrijeme da se dogode neke promjene, da je općini potrebna svježa krv koje će povući još jače. Ja sam tu za pomoć budućem načelniku, sve što bude trebalo i nadam se da će budući načelnik i buduće općinsko vodstvo prepoznati sve ono što se radilo do sada i da će nastaviti u tom pravcu. Siguran sam kako će općina Čačinci i u narednom razdoblju krupnim koracima grabiti prema naprijed i ovim putem svim svojim sumještanima od srca želim sretan Dan općine da ga provedu prije svega u zdravlju, miru i veselju – zaključio je načelnik Mirko Mališ.

(www.icv.hr, vg)