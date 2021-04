HDZ-ov kandidat Mirko Rončević ide po peti mandat: Objavio kandidaturu za načelnika općine Čađavica

Mirko Rončević rođen je 31. ožujka 1961. godine u Šaševu, mjestu u općini Čađavica gdje i danas živi. Dužnost načelnika općine Čađavica obnaša od 2005. godine do danas, a na predstojećim lokalnim izborima “lovi” svoj novi, peti mandat općinskog načelnika iz redova HDZ-a.

Rončević je, osim dužnosti općinskog načelnika, bio i član Županijske skupštine VPŽ u dva mandata (1997. do 2001. i 2001. do 2005. godine), obnašao je dužnost predsjednika Mjesnog odbora Šaševo (1997. do 2001. godine), bio je član Općinskog vijeća Čađavice (1993. do 1997. godine), te je predsjednik Općinske organizacije Hrvatske demokratske zajednice od 2002. godine do danas. Također, aktivno je sudjelovao u radu Nogometnog kluba Mladost 1930. Čađavica kao član Upravnog odbora. Član je Upravnog odbora tvrtke Komrad d.o.o. Slatina, kao i Upravnog odbora Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije VIDRA. Član je Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste, te je aktivan član Lovačke udruge “Sokol” Čađavica. Učesnik je Domovinskog rata, odlikovan Spomenicom Domovinskog rata i Redom hrvatskog pletera.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Posljednje četiri godine (2017. – 2021.) mandata načelnika Rončevića obilježilo je niz vrlo vrijednih projekata od kojih svakako treba izdvojiti:

– Izgradnja Dječjeg vrtića “Lipa” Čađavica (7.145.134 kune)

– Izgradnja nove zgrade ambulante u Čađavici (1.400.000 kuna)

– Izgradnja autobusnog stajališta u Čađavici (rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava cestovnog prometa – autobusno stajalište i prostor za servis bicikla, videonadzor, solarne elektrane) (596.232 kune)

– Izgradnja nogostupa u Kolodvorskoj ulici u Čađavici (194.501 kunu)

– Izgradnja pješačkih staza u naselju Noskovci (408.388 kuna)

– Izgradnja nerazvrstane ceste Zvonimirovac – Suha Mlaka (3.798.004 kune)

– Sanacija prilazne ceste i parkirališta mjesnog groblja Čađavički Lug (399.562,31 kunu)

– Dodatni radovi na nogostupu i uređenju mostova u Čađavičkom Lugu (115.890,63 kune)

– Sanacija prilazne ceste do kapelice Vraneševci (659.118,13 kuna)

– Sanacija ceste u Vraneševcima (52.718,75 kuna)

– Izgradnja pješačkog i biciklističkog mosta u Čađavici (318.488,71 kunu)

– Uređenje Društvenog doma u Čađavičkom Lugu (477.920,12 kuna)

– Uređenje zgade za potrebe udruga s područja općine Čađavica, Dom udruga (678.421,38 kuna)

– Instalacija grijanja u zgradi doma u Čađavačkom Lugu (60.046,48 kuna)

– Sanacija krovišta Društvenog doma Šaševo (35.000 kuna)

– Energetska obnova Društvenog doma Noskovci (782.766,50 kuna)

– uređenje Društvenog doma u naselju Donje Bazije (533.598,10 kuna)

– preuređenje i prenamjena zgrade Doma za potrebe Područne škole

Noskovci u suradnji s VPŽ (278.330 kuna)

– Izvođenje radova na održavanju Društvenog doma u naselju Starin (542.609,33 kune).

O provedenim projektima, načelnik Rončević je naglasio kako se njima htjelo podjednako obuhvatiti sva naselja u općini Čađavica, ovisno o potrebama stanovnika.

Od projekata koji tek dolaze ili su u tijeku, načelnik Rončević je izdvojio izgradnju regionalne klaonice s rasjekaonicom mesa i hladnjačom u Čađavici, nastavak izgradnje sanitarno-fekalne kanalizacije naselja Čađavica i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, provedbu projekta razvoja širokopojasnog interneta na području općine Čađavica (sporazum s VPŽ i općinama Crnac, Čačinci, Mikleuš, Nova Bukovica, Sopje, Voćin i Zdenci), izgradnja zgrade sportsko-rekreativne namjene u Čađavici (izgradnja svlačionica NK Mladost 1930. Čađavica), te velebni projekat izgradnje geotermalne elektrane Zagocha u Čađavici kojem je investitor tvrtka GEO POWER ZAGOCHA d.o.o. Tu je još i niz drugih projekata koji će zasigurno biti od velike koristi svim stanovnicima općine Čađavica.

Načelnik Rončević naglašava kako su ispred Općine Čađavica vrlo vrijedni projekti koje bi bilo šteta ne iskoristiti, te da će se i u novom mandatu zalagati za interese svih stanovnika općine Čađavica, a sve to je razlog zašto njemu ukazati povjerenje na lokalnim izborima.

(OO HDZ Čađavica)