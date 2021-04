Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo Javni poziv za sufinanciranje troškova obrazovanja

S ciljem provedbe Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine, Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je 15. travnja Javni poziv za sufinanciranje troškova obrazovanja u 2021. godini koji je otvoren do 14. svibnja ove godine. Viši stručni savjetnik u Područnoj jedinici Ministarstva hrvatskih branitelja u Virovitici Anto Krišto, podsjetio nas je da je to nastavak projekta kojim Ministarstvo nastoji pomoći hrvatskim braniteljima, kao i članovima njihovih obitelji kada je riječ o obrazovanju, a samim tim i o budućem zapošljavanju.

Cilj je stručno osposobljavanje koje će omogućiti zapošljavanje nezaposlenih, neovisno radi li se o nezaposlenim hrvatskim braniteljima ili njihovoj nezaposlenoj djeci. U tu kategoriju spadaju naravno i djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja i vojnih invalida. Uvjet prijave na natječaj podrazumijeva da prijavitelji nisu već prije tražili istu tu mjeru stručnog obrazovanja. Još jedan od uvjeta za prijavu je i da su u trenutku podnošenja zahtijeva najmanje 15 dana nezaposleni, odnosno prijavljeni na Hrvatski zavod za zapošljavanje. Oni koji su upisali određeni stupanj obrazovanja mogu tražiti troškove povrata uloženih sredstava u iznosu do 12.000 kuna. Ako su završili stupanj obrazovanja koji su upisali nakon 28. veljače 2020. godine, također mogu tražiti povrat sredstava.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Financijska sredstva mogu se koristiti za stjecaj prvog zanimanja, prekvalifikaciju, osposobljavanje, usavršavanje ili stjecanje dodatnih znanja i vještina. Naravno, svi oni koji su dobili sredstva od nekih drugih institucija, na ovu mjeru se ne mogu javiti. Također, valja naglasiti da ova mjera nije namijenjena za pokrivanje troškova obrazovanja u visokoškolskim ustanovama nego isključivo za stjecanje srednje stručne spreme.

-Tekst javnog poziva, kao i pripadajući obrazac zahtjeva, dostupni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja u dijelu Aktualni javni pozivi, u Ministarstvu hrvatskih branitelja te u Područnim odjelima hrvatskih branitelja, u ovom slučaju u Područnom odjelu Virovitica od 8 do 16 sati sve do 15. svibnja ove godine – pozvao je sve zainteresirane djelatnik Ministarstva hrvatskih branitelja, Područnog odjela Virovitica Anto Krišto.

(www.icv.hr, bs)