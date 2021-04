Od početnih 35 hektara prije 18 godina, OPG Duvnjak danas uspješno uzgajaja žitarice i uljarice na gotovo 220 hektara

OPG Duvnjak iz Gradine, ove je godine postalo punoljetno. Statistika kaže, kako je 28. siječnja 2003. godine osnovan OPG Duvnjak. Tada su startali s 35 hektara, a danas OPG Darka Duvnjaka posjeduje 150 hektara vlastite zemlje, a u zakupu imaju još 67,85 ha. U Gradini gdje žive i rade, imaju i spremište za mehanizaciju i opremu veličine 700 četvornih metara.

Nositelj OPG-a, Darko Duvnjak, diplomirani je inženjer agronomije-ratarstva, izuzetno je uspješan u sektoru žitarica i uljarica. Ovaj OPG, posjetili su župan Igor Andrović, njegov zamjenik Marijo Klement, načelnik općine Gradina Marko Ajček, županijski pročelnik za gospodarstvo i poljoprivredu Bojan Mijok, a sve u sklopu obilaska OPG-ova s područja VPŽ koji su dobili sredstva kroz ruralni razvoj. OPG Darka Duvnjaka se tako, s dva zajednička partnera, javio na mjeru 4.1.1. i dobio potporu od 1.170.135,15 kuna, od čega su bespovratna sredstva bila u iznosu 548.355,08 kn. S time je nabavio poljoprivrednu mehanizaciju i opremu (traktor, GPS kontroler, plug).

– Ovih dana obilazimo obiteljska poljoprivredna gospodarstva na području naše županije koja su prošla kroz mjere ruralnog razvoja, a kojima je uvelike pomogla i naša Razvojna agencija VIDRA, kao i Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije. U četvrtak smo na području općine Gradina, obišli obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su prošla kroz te mjere. Cilj je bio obići ljude, vidjeti kako oni rade, s čim su zadovoljni, s kakvim se problemima susreću i koje su njihove potrebe. Vrlo sam zadovoljan viđenim, riječ je o vrijednim ljudima koji zaista ulažu maksimalne napore. Posjetili smo OPG Tomislav Rukavina, OPG Titanik i OPG Darko Duvnjak i svi su oni stvarno iskoristili svrsishodne mjere ruralnog razvoja, dobili 50 posto povrata većinom za mehanizaciju koju su kupili. Svi oni obrađuju dosta zemlje i vidi se da u Gradini, kao i u drugim općinama koje smo obilazili ovih dana, postoje i po tri generacije poljoprivrednika unutar jedne obitelji koji rade i susreću se sa svakakvim problemima, ali opet dokazuju da se može raditi i živjeti od poljoprivrede. Uskoro starta i natječaj za zakup poljoprivrednih zemljišta samih općina i nadam se da će tu biti donekle zadovoljni poljoprivrednici s područja svih općina. Nekim OPG-ovima velik problem predstavlja i sveprisutna pandemija koronavirusa, pogotovo kad je u pitanju otkup krumpira i luka, ali nadam se da će i to ubrzo proći i da nas sve čeka puno bolja situacija u narednom periodu – istaknuo je virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

Zadovoljan viđenim bio je i načelnik Općine Gradina, Marko Ajček.

– Općina Gradina aktivno sudjeluje u pomoći pri razvoju zajednice, odnosno poljoprivrede na području naše općine. Velika pomoć imamo od Virovitičko-podravske županije, županijskih institucija, razvojne agencije VIDRA, Poduzetničkog inkubatora VPŽ u pripremi projekata posebno onih vezanih uz ruralni razvoj. Zahvaljujem se Virovitičko-podravskoj županiji i županu Androviću na svoj pomoći koju nam daju – kazao je načelnik općine Gradina Marko Ajček.

Županijski pročelnik za gospodarstvo i poljoprivredu Bojan Mijok je kazao:

– Vidimo da su poljoprivrednici, kroz mjeru 4.1.1., kupovali uglavnom traktore, navigacijske sustave, prskalice i razne prikolice. Ono što je dobro i što treba istaknuti je to da nam poljoprivrednici kontinuirano govore da je prirast porastao. Bilježe sve veće i veće prinose po hektaru, smanjuju troškove i postaju konkurentniji. To je zapravo cijeli sukus ovih mjera ruralnog razvoja koje provodi Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije. Možemo reći da je u odnosu na prije 10 ili 15 godina, poljoprivreda doživjela značajan napredak, kako od samih poljoprivrednih površina, tako do mehanizacije i same opreme. Sada je jasno da su sve ove mjere koje provode i Virovitičko-podravska županija i Ministarstvo poljoprivrede, kao i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, urodile plodom jer poljoprivrednici upravo zahvaljujući tim mjerama ostvaruju svoj san te ostaju na ruralnom području, žive ovdje i odgajaju svoju djecu koja i sama preuzimaju ulogu poljoprivrednika.

