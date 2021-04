Projektom prekogranične suradnje Mađarske i Hrvatske do “Skrivenih krajolika”, netaknute prirode i kulturne baštine

Odbor za praćenje programa suradnje Interreg V-A Mađarska -Hrvatska odabrao je projekt “Hidden landscapes” – new wildlife and culture destination in HU – HR cross – border area, koji će se financirati iz tog Programa, a sve njegove značajke predstavljene su na jučer (29. ravnja) održanoj uvodnoj konferenciji.

Glavni nositelj projekta je Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, dok su ostali partneri Hrvatske šume i Općina Bilje te Nacionalni park Dunav-Drava iz Mađarske. Ukupna vrijednost projekta je 1 699 946,78 eura, a financira se s 85 posto sredstava Europske Unije.

Cilj projekta je unaprijediti turističku ponudu u prekograničnom području Hrvatske i Mađarske kroz ulaganja u nove ekoturističke programe te očuvanje i unaprjeđenje zaštićenih i vrijednih prirodnih i kulturnih resursa Baranje. U projekt su uključene 4 zaštićena područja – Park prirode Kopački rit, spomenik prirode Biljska stepa i naselje Zlatna Greda u Hrvatskoj, te planina Mecsek u Mađarskoj.

Kroz projekt će se izgraditi i opremiti “Centar za posjetitelje Drave i Dunava” – inovativni plutajući objekt smješten u Osijeku na rijeci Dravi koji će služiti kao edukacijski i posjetiteljski centar prirodnih i kulturnih vrijednosti Drave i Dunava. “Centar za posjetitelje Drave i Dunava“ bit će i polazišna točka za obilaske riječnih i močvarnih područja čamcima, kanuima, kajacima; opremljen opremom za promatranje životinja, knjižnicom te izložbom tematskih fotografija prirodnih i kulturnih vrijednosti ovog područja.

Također, projektom će se izvršiti krajobrazno uređenje i sanacija derutnih objekata u pustari Zlatna Greda, dodatno će se urediti lovački dom Zlatna Greda te će se uspostaviti nova Staza divljine s promatračnicama i info pločama na Sjevernom ulazu u Park prirode Kopački rit.

Područje Biljske stepe će se opremiti poučnim pločama i posjetiteljskom infrastrukturom, dok će se na području Nacionalnog parka Dunav-Drava u Mađarskoj ulaganja odnositi na unaprjeđenje posjetiteljskog centra Tettye i Arboretuma u Pečuhu.

Novi inovativni sadržaji poput festivala, motrenja divljih životinja i vožnja biciklom kroz netaknutu prirodu, vožnja kanuima i vidikovac povećati će turističku vrijednost cijelog područja i broj posjetitelja, te privući nova ulaganja kako bi kroz ostvarene prihode osigurali samoodrživost ovog jedinstvenog lokaliteta gdje se spajaju ljepota netaknute prirode i kulturna baština.

Projekt Hidden landscapes je odobren u prestižnoj komponenti “Turističke atrakcije” Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. i jedini je na području Osječko-baranjske županije. Valja istaknuti da je i njegova vrijednost financijski najveći odobreni projekt u sklopu drugog poziva regionalne suradnje Hrvatske i Mađarske.

