Skupština KUD-a Crkvari: Želimo ponovno organizirati našu najveću manifestaciju Crkvaračko prelo, ali i omasoviti broj folkloraša

Članovi Kulturno-umjetničkog društva Crkvari održali su svoju redovnu, godišnju skupštinu.

Kako je vrijeme pandemije koronavirusa, KUD Crkvari je skupštinu pripremio sa svega nekoliko članova uz nazočnost povjerenika Vlade RH za Grad Orahovicu Saše Ristera te župnika župe Sveti Duh Ferianci kojoj Crkvari pripadaju, velečasnog Ante Ivića. Predsjednik Ivica Podboj nazočnima je predstavio više nego aktivan rad društva u 2020. godini unatoč svim problemima s koronavirusom.

-Odradili smo nekoliko aktivnosti i to uglavnom s pjevačkom skupinom i kuharskom ekipom, a bilježimo i jedan nastup folkloraša i tamburaške sekcije. Gostovali smo u Feričancima, Dugoj Međi, Orahovici, Našicama, Virovitici, Bankovcima i Šljivoševcima. Probe smo također održavali u minimalnom obliku, ponajviše se to odnosilo na pjevačku skupinu koju i nadalje uvježbava voditelj Duško Topić. Trenutno je društvo u problemu osipanja članstva, tu posebno mislim na članove folklorne sekcije, a mnogobrojni pokušaji uključivanja mladih članova nisu bili učinkoviti. No, bez obzira na sve, KUD će i dalje raditi na održavanju folklorne sekcije te činiti sve napore kako bi omasovio broj folkloraša bilo na način uključivanja mladih ili povratka bivših plesača. Kada se podvuče crta na tešku godinu iza nas zbog stanja s koronavirusom, ipak možemo reći da smo aktivni i radimo na ponos našeg mjesta i grada Orahovice – rekao je predsjednik Podboj.

Nakon podnesenih izvješća o financijskom poslovanju koje je prezentirao tajnik Ivan Grgurić te Nadzornog odbora koje je podnio predsjednik istog Matija Špoljarić, predsjednik Ivica Podboj predstavio je i plan rada za tekuću godinu.

-Nadamo se kako će ova pandemija konačno prestati ili barem znatno oslabiti pa da se možemo vratiti u normalu. Prije svega ove godine želimo ponovno organizirati našu najveću manifestaciju Crkvaračko prelo koje posljednji nekoliko godine zbog opravdanih razloga, neadekvatnog prostora za održavanje te situacije s koronavisuom, nije održano. U planu nam je i održavanje naše prepoznatljive manifestacija “Stara jela za novo doba” u sklopu dana našeg zaštitnika Svetog Lovre te pokretanje sekcije rukotvorina koja bi svojim radom čuvala našu domaću kulturnu baštinu kroz izradu raznih rukotvorina, nošnji i drugih predmeta. U 2020. godini trebali smo obilježiti 25 godina postojanja društva,a među sadržajima trebala je biti i promocija knjige 25 godina KUD-a Crkvari, koju ćemo, ako mjere dopuste, održati kroz ovu 2021. godinu. Imamo još dosta planova među kojima bih izdvojio omasovljenje škole folklora – zaključio je Podboj.

Nazočnima su se obratili župnik Anto Ivić te na kraju i povjerenik Vlade RH Saša Rister.

-Kroz izvješće o radu koje je podneseno vidljivo je kako je KUD Crkvari jedna od najuspješnijih i najaktivnijih gradskih udruga. Naravno veliku kočnicu rada i ovoj udruzi uzrokovao je koronavirus. Nadam se da će Grad i društvo ove godine zajedno biti dio Orahovačkog proljeća, Dana grada, Crkvaračkog prela i drugih manifestacija, a to bi značilo konačan kraj ove nesretne pandemije. U svakom slučaju, od srca vam se zahvaljujem na vašem predanom radu na očuvanju kulturne baštine orahovačkog kraja te promociji grada i Slavonije te naše Virovitičko-podravske županije. Posebna vrijednost rada ovog društva je okupljanje ljudi svih uzrasta i na tome treba i dalje ustrajati – zaključio je Rister.

(www.icv.hr, vg; foto: V. Grgurić)