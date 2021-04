U OBŽ novopozitivne 153 osobe: Građani Stožeru prijavili pojedine trgovačke centre u kojima se zbog “vikend akcija” stvaraju gužve

U Kliničkom bolničkom centru Osijek i Nastavnom zavodu za javno zdravstvo OBŽ u zadnja 24 sata za područje Osječko-baranjske županije obrađeno je 513 uzoraka od kojih je 153 bilo pozitivno na koronavirus.

Novopozitivne osobe imaju prebivalište u 60 naselja Osječko-baranjske županije, a najviše (62) novopozitivnih je s područja grada Osijeka, zatim 13 iz Čepina, po 12 s područja Belišća i Našica, osam s područja Đakova, po pet iz Đurđenovca i Valpova, po četiri iz Belog Manastira, Petrijevaca i Popovca, po tri Bilja, Bizovca i Čeminca, po dvije osobe su s područja Darde, Donje Motičine, Donjeg Miholjca, Jagodnjaka, Koške, Petlovca i Podgorača, a po jedna novopozitivna osoba je s područja Antunovca, Erduta, Feričanaca, Kneževih Vinograda, Levanjske Varoši, Punitovaca, Satnice Đakovačke, Semeljaca, Šodolovaca, Trnave i Viškovaca.

Na bolničkom liječenju nalaze se 133 osobe koje su oboljele od Covida-19, i to 102 u Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih su 23 na respiratoru), a u Općoj županijskoj bolnici Našice hospitaliziran je 31 pacijent s tim oboljenjem.

Preminule su tri osobe koje su bile pozitivne na koronavirus u dobi od 76, 85 i 93 godine. Na području Osječko-baranjske županije u samoizolaciji se trenutno nalazi 1.442 osobe. Policijski službenici proveli su 12 provjera osoba u samoizolaciji i 138 nadzora ugostiteljskih objekata, pri čemu nisu utvrdili kršenja propisanih mjera.

Inspektori i službenici civilne zaštite obavili su 65 nadzora provođenja epidemioloških mjera (32 u ugostiteljskim objektima, 10 u prodavaonicama, 8 u trgovačkim centrima, a ostalo u drugim objektima), a nisu utvrdili nepravilnosti.

– Preporuka Stožera civilne zaštite OBŽ da gdje god je moguće škole primjenjuju B model nastave i dalje ostaje na snazi, odnosno do 30. travnja. U odnosu na prethodni tjedan, epidemiološka situacija u školama na području županije je nešto lošija. Prije sedam dana pozitivno na koronavirus bilo je 35 učenika, a sada ih je 66, u samoizolaciji je bilo 290, a sada je dvostruko više. Međutim, u odnosu na ukupan broj učenika to nije toliko da bi bio potreban pritisak Stožera na prelazak na model C – rekao je načelnik Ivan Hampovčan nakon sjednice Stožera civilne zaštite OBŽ.

Najavio je kako će Županijski stožer zatražiti od Nacionalnog stožera civilne zaštite da se za područje Osječko-baranjske županije, uz već važeće, uvede i mjera obveznog nošenja maski za lice, odnosno medicinskih maski na otvorenim prostorima gdje se očekuje veći protok ljudi (tržnice, prostori oko trgovačkih centara, vjerski objekti i sl.), bez obzira na fizički razmak. Tražit će se i mjere koje su ranije postojale u vezi posjeta domovima za starije i nemoćne te samoizolacije korisnika u određenim slučajevima.

Voditelj Službe za epidemiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo OBŽ dr. sc. Tomislav Dijanić kazao je kako je do sada na područje Osječko-baranjske županije pristiglo 54.000 doza cjepiva te da je na posebno organiziranim punktovima cijepljeno 13.300 osoba.

Stožeru pristižu i prijave građana o nepoštivanju maksimalnog broja kupaca u pojedinim trgovinama gdje se zbog “vikend akcija” stvaraju gužve. Iz Stožera apeliraju na građane što se tiče odlazaka u kupovinu, da se pridržavaju propisanih mjera, te navode da se sve uočene nepravilnosti mogu prijaviti policiji i inspektoratu.

(www.icv.hr, tj)