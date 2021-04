Vlada raspisala lokalne izbore, izglasan COVID dodatak, Božinović: Strože mjere u pet županija

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici održana je sjednica Vlade.

– Osmi tjedan zaredom imamo situaciju u kojoj nam broj slučajeva raste. Nažalost, raste i broj preminulih. U utrci smo između broja zaraženih i broja procijepljenih, a ni hladno vrijeme nam ne ide u prilog. Apeliram da sve ono što poduzimamo osnažimo osobnom odgovornošću – rekao je premijer Andrej Plenković na početku sjednice, piše Večernji.hr.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Ustvrdio je kako je razgovarao maloprije s Ursulom von der Leyen te da Europska komisija radi na tome da se dodatno osiguraju nove doze Pfizerovog cjepiva. Podsjećamo, nešto prije sjednice objavljeno je kako je Europska komisija osigurala dodatnih 50 milijuna doza.

– Danas ćemo na sjednici vlade donijeti odluku o COVID-dodatku za 850.000 naših umirovljenika. To je važna poruka društvene solidarnosti i siguran sam da će pomoći našim umirovljenicima – kazao je i zahvalio se resornom ministru. Podsjećamo, prije nekoliko dana premijer Plenković objavio je detalje COVID-dodatka.

– Ministarstvo zdravstvo zatražilo je informacije od zagrebačkih bolnica o djelatnicima koji bi mogli biti preusmjereni na rad u KB Dubravi – kazao je ministar Beroš i dodao:

– Bilježimo povećani broj zaraženih. Dob pacijenata se smanjuje. Neovisno o kojem je valu riječ, protiv virusa se možemo boriti jedino sami. Jedino samodisciplinirani i procijepljeni možemo do korona-free situacije.

– Stožer je donio pet odluka na prijedlog lokalnih stožera koje su stupile na snagu. Riječ je o području Zagrebačke, Osječko-baranjske, Primorsko-goranske, Dubrovačko-neretvanske i Istarske županije. Izdvojio bih mjere u Primorsko-goranskoj županiji, gdje su najstrože mjere po kojima je zabranjeno okupljanje bez obzira na broj okupljenih. Zatvoreni su dućani u kojima se prodaje odjeća i obuka, ograničeno je vrijeme ostalih trgovina. Posebno se može istaknuti odluka Dubrovačko-neretvanske županije. To područje je podijeljeno na tri mjera. Zbog bolje situacije došlo je do popuštanja mjera u određenim područjima – naveo je ministar Davor Božinović.

O COVID-dodatku i lokalni izbori

– Iznos jednokratnog primanja ovisan je o visini primanja. Umirovljenicima s mirovinom do 1500 kuna isplatit će se 1200 kuna. Umirovljenici između 1500 i 2000 isplatit će se 900 kuna. Umirovljenicima do 3000 kuna će dobiti 600 kuna, a umirovljenici do 4000 kuna će dobiti 400 kuna – naveo je resorni ministar Josip Aladrović.

– Uz mirovinu i prvog i drugog stupa uračunavaju se i primanja iz trećeg stupa i drugi dodaci. Primanje nije oporezivo. Procijenjeno je da je potrebno osigurati sredstva od 600 milijuna kuna za 850.000 umirovljenika – kazao je ministar.

Odluka o COVID-dodatku je izglasana na Vladi. Aladrović je kazao kako će isplata ići u dva termina. Prvi će ići krajem travnja, dok drugi u srpnju.

– Posljednji redovni izbori održani su 2017. godine. Idući izbori trebali bi se održati 16. svibnja 2021. godine, stoga je raspisana odluka o održavanju izbora. Raspisivanjem tih odluka prestaje dužnost svim dužnosnicima. Također, za navedene odluke stupit će na snagu 15. travnja – kazao je ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica. Vlada je prihvatila sve predložene odluke o lokalnim izborima, čim su oni i raspisani.

(vecernji.hr)