Vrtlarija Kološ i cvjećarstvo Nemet otvaraju svoja vrata: Uvjerite se u široku ponudu cvijeća i povoljne cijene

Od 30. travnja do 2. svibnja posjetite Dane otvorenih vrata vrtlarije Kološ i cvjećarstva Nemet koji se uzgojem cvijeća bave više od 20 godina. Vrtlarija Kološ nalazi se na adresi Sedlarica 51, a cvjećarstvo Nemet u Vukosavljevici na adresi Kolodvorska 12. Posjetite ih na njihovim adresama svaki dan od 7 do 19 sati uz pridržavanje svih epidemioloških mjera te se uvjerite u njihovu bogatu ponudu cvijeća. Dani otvorenih vrata traju od 30. travnja do 2. svibnja.

Cvjećarstvo Nemet trenutno u ponudi ima više od 40 vrsta cvijeća. Nude veliki izbor balkonskog cvijeća, cvijeća za gredice, trajnice, viseće tegle, hortenzije. Svoje proizvode plasiraju na tržnicama u Virovitici, Đurđevcu, Daruvaru i Slatini, ta prodajom na kućnom pragu svaki radni dan od 9 do 18 sati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Vrtlarija Kološ prostire se na 1500 metara kvadratnih te posjeduje 10 plastenika. U ponudi imaju više od 100 vrsti seduma, sukulenata i trajnica, više od 50 vrsta ljetnica i proljetnica (pelargonija, surfinija, potunija, verbene raznih boja, kaliopa, salvija, kadifa, vinka, viseće tegle raznih vrsta, razni puzavci, ukrasne koprive, ukrasni batat, sandevilla, maćuhica). Za blagdan Svih Svetih u ponudi imaju rezano cvijeće i tegle (krizanteme, špine). U ponudi imaju i božure raznih boja. Sukulente i sedume šalju poštom diljem Hrvatske, a zbog korone vrše i dostavu po Virovitičko-podravskoj županiji. Prije korone bili su prisutni na svim sajmovima diljem Hrvatske, a sada ih možete pronaći na tržnicama u Slatini, Daruvaru, Donjem Miholjcu, Pitomači, a za blagdan Svih Svetih i u Virovitici. Posjetiti ih možete svakim danom osim nedjelje od 7 do 19 sati.

(promo)