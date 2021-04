Započelo masovno cijepljenje u OBŽ: Procijepit će se 2.400 osoba, odaziv je stopostotan, neće biti pooštravanja mjera

Danas (četvrtak) u svim gradovima Osječko-baranjske županije (Osijek, Beli Manastir, Đakovo, Valpovo, Belišće, Našice i Donji Miholjac) te općini Čepin organizirani su posebni punktovi za cijepljenje građana protiv koronavirusa na koje je pozvano 2.400 osoba starijih od 65 godina i osoba s rizičnim oboljenjima, izvijestio je na press konferenciji Stožer civilne zaštite OBŽ.

Punktovi su bili u prostorijama Doma zdravlja, s tim da je u Osijeku bilo četiri posebno organizirana punkta, dva u dvorani Gradski vrt te u jedan zgradi Doma zdravlja OBŽ u Parku kralja Petra Krešimira IV/6 i zgradi Zavoda za javno zdravstvo OBŽ u Drinskoj 8.

Načelnik Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije, Ivan Hampovčan medije je izvijestio kako se danas na sjednici Stožera raspravljalo o preporukama upućenim Nacionalnom stožeru civilne zaštite.

– Prije svega, nismo zatražili zatvaranje ugostiteljskih objekata i terasa jer smatramo da bi to bilo pretjerano s obzirom na relativno dobru situaciju u našoj županiji. Predložili smo da se ravnatelji osnovnih i srednjih škola odluče na B model pohađanja nastave koji je kombinacija nastave online i uživo, no sljedeći tjedan ćemo dobiti analizu oboljelih u obrazovnim ustanovama te ćemo nakon toga donijeti odluku o eventualnom pooštravanju mjera. Za sada, učenici od ponedjeljka normalno kreću na nastavu. Nadalje, predložili smo GPP-u u Osijeku da poveća broj vozila, autobusa i tramvaja, kako bi se rasteretio promet i smanjile gužve – rekao je Hampovčan.

Ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo OBŽ Nataša Turić objasnila je način cijepljenja na punktovima diljem županije.

– Prošli tjedan je započelo organizirano cijepljenje na tri punkta u gradu Osijeku, a cijepljeno je nešto više od 1.000 osoba. Ovaj tjedan nastavljamo s organiziranim cijepljenjem, a osim grada Osijeka cijepljenje provodimo i na ostalih sedam lokacija. Organizirano cijepljenje provodi se danas, nastavit će se u subotu i nedjelju od 8 do 19 sati, a tijekom ta tri dana planirano je iskoristiti 7.200 doza cjepiva AstraZeneca, Pfizera i Moderne. S obzirom na to da imamo najavu isporuke znatnijih količina cjepiva u Nastavni zavod za javno zdravstvo OBŽ, a znamo da je prošlog tjedna došlo dodatnih 5.000 doza te da će ovaj tjedan doći 3.042 doze Pfizera i 2.200 doza Moderne, očekujemo da ćemo uspješno pokriti sve punktove koje smo odredili. Prema do sada poznatim podacima, nismo imali odbijanja cijepljenja određenim cjepivima, pa je odaziv stopostotan – istaknula je dr. Turić i dodala da je za Osječko-baranjsku županiju do sada isporučeno 45.000 doza cjepiva od kojih je obiteljskim liječnicima distribuirano 24.500 doza.

Ravnatelj Doma zdravlja OBŽ Mato Lukić iznimno je zadovoljan odazivom pacijenata i načinom provedbe cijepljenja.

– Danas planiramo na svim punktovima procijepiti 2.400 ljudi, baš kao što ćemo to učiniti i za vikend. Što se tiče organizacije punktova, angažiran je velik broj zdravstvenog i pratećeg osoblja koji se brine da sve prođe u najboljem redu i za sada nismo zabilježili nikakve veće poteškoće, a možemo se pohvaliti i jednim od boljih rezultata na nacionalnoj razini. Naime, danas do 11 sati planirano je cijepljenje 824 pacijenta, a procijepljeno je 867 osoba jer su neki ranije došli i odmah su procijepljeni – rekao je Lukić.

(www.icv.hr, tj)