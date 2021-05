HDZ općine Mikeluš obilježio 31. obljetnicu osnutka stranke

Polaganjem vijenaca i upaljenih lampiona, danas (četvrtak) su kod spomen obilježja žrtvama Domovinskog rata u Četekovcu članovi OO HDZ-a Mikleuš, na čelu s predsjednikom OO HDZ-a i kandidatom za načelnika Robertom Grabarom, te načelnikom općine Mikleuš Milanom Dundovićem i donačelnikom Daliborom Lipovcem, dopredsjednikom OO HDZ-a Milanom Pinčarom, kao i predsjednicima TO Mikleuš Miroslavom Lazarom i TO Četekovac Željkom Rukavinom, obilježili 31. godišnjicu osnutka stranke.

Predsjednik OO HDZ-a Robert Grabar obratio se nazočnima riječima:

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

– Hvala vam svima na predanom radu i trudu ovih 31 godinu od osnutka naše stranke. Ovdje smo da odamo počast svima onima koji su kad je bilo najteže dali svoje živote za slobodnu domovinu Hrvatsku i na tome im veliko hvala. 8. 4. 1990. godine je osnovan TO Četekovac, a 13.5.1990. TO Mikleuš, koji danas djeluju u sklopu OO HDZ Mikleuš. U proteklom razdoblju zahvaljujući dobrim programima ostvarivali smo dobre rezultate na izborima, jer smo dobro organizirani i marljivo radimo za boljitak naše općine. Vjerujem da ćemo i 16. svibnja ostvariti pobjedu. Hvala svima koji me podržavaju i čestitam vam godišnjicu – rekao je Grabar.

Nazočnima se obratio i aktualni načelnik općine Mikleuš:

– Danas ovdje odajemo počast svima onima koji su nošeni srcem osnivali HDZ i borili se u Domovinskom ratu, te svima koji su dali svoje živote za Hrvatsku i na tome im hvala. U ovih 16 godina moga mandata moram pohvaliti izvrsnu suradnju sa Županijom na ostvarenju svih projekata. Hvala i vama svima na izvrsnoj suradnji i pomoći, te sam uvjeren kako će naš kandidat za načelnika Robert Grabar ostvariti pobjedu i preuzeti odgovornost za vođenje naše općine. Hvala vam svima i čestitam vam godišnjicu – rekao je aktualni općinski načelnik Dundović.

(OO HDZ Mikleuš)