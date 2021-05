Obilježena 27. obljetnica smrti prvog potpredsjednika Hrvatskog sabora Stjepana Sulimanca Štefine

Na mjesnom groblju u Turnašici danas (utorak) polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća obilježena je 27. obljetnica smrti prvog potpredsjednika Hrvatskog sabora Stjepana Sulimanca Štefine. Na Sulimančevom grobu, uz obitelj, počast su odali saborski zastupnik Josip Đakić, kao izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, saborska zastupnica Vesna Bedeković, izaslanstvo Virovitičko-podravske županije na čelu sa zamjenikom župana Marijom Klementom, izaslanstvo grada Virovitice na čelu s gradonačelnikom Ivicom Kirinom i njegovim zamjenicima, Damirom Marenićem i Vlastom Honjek Golinac, izaslanstvo Općine Pitomača na čelu s načelnikom Željkom Grgačićem i njegovim zamjenikom Marinom Aragovićem, izaslanstvo Općine Špišić Bukovica s načelnikom Hrvojem Milerom, izaslanstvo Županijskog odbora HDZ-a Virovitičko-podravske županije, Srednje škole Stjepana Sulimanca Pitomača…

Sve prisutne pozdravio je načelnik općine Pitomača Željko Grgačić.

– Iako nije s nama već 27 godina njegove poruke ostale su s nama svih ovih godina. Uvijek je govorio o poštenju hrvatskoga naroda, o zajedništvu hrvatskoga naroda. Živio je svoj san, imao je svoj san i doživio je svoj san. San o hrvatskoj neovisnosti. I nakon 27 godina kako ga više nema s nama, još uvijek nam te riječi zuje u glavama i srcima. Riječi da moramo biti bolji, da moramo biti pravedniji, da moramo biti pošteniji. Hvala bača Števo na svim tim riječima i neka ti je laka ova hrvatska zemlja – rekao je Grgačić.

Vrijednosti Stjepana Sulimanca Štefine, njegovog odlaska, života i truda koji je ulagao u stvaranje slobodne i suverene domovine, prisjetio se saborski zastupnik Josip Đakić.

– Moja sjećanja su uvijek povezana s njegovom političkom školom, kako bi ja to nazvao, jer on mi je bio pravi učitelj, za njim sam krenuo druge nisam poznavao. On me upoznao s pokojnim predsjednikom Tuđmanom, on je bio taj koji je bio budnica hrvatskog naroda, skroman, jednostavan. Jednostavnim rječnikom je obrazlagao o potrebi stvaranja mogućnosti da budemo nezavisna država, suverena država, europska država. Njegove riječi su duboko ostale zacrtane u mojim mislima i mojim sjećanjima. Tolika skromnost, tolika upornost, marljivost i radišnost je krasila njegov život i cijeli svoj život je posvetio samo jednom cilju – slobodnoj suverenoj domovini – rekao je Đakić.

Nakon polaganja vijenaca i molitve koju je predvodio turnašički župnik vlč. Nikola Legac, počast je odana i na spomen obilježju Stjepanu Sulimancu kod Područne škole u Turnašici, a potom je u župnoj crkvi Presvetog Trojstva u Turnašici održana sveta misa zadušnica.

