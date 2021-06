ČEKA NAS “PAKLENI TJEDAN” Temperature zraka će rasti do 36°C, na asfaltu idu i iznad 60

Ulazimo u pravi toplinski val – vrhunac očekujemo sutra (subota) i u nedjelju te u prvoj polovici tjedna, kada će se živa u termometrima iznad većeg dijela VPŽ u hladu dizati od 34 do 36 Celzijevih stupnjeva.

Očekivani maksimum temperature zraka tijekom subote i nedjelje te u prvoj polovici tjedna pred nama po zadnji izračunima izlaznih prognostičkih modela je 36°C. Tko zna, možda se približimo temperaturnom rekordu iz 1965. godine, kada je zabilježen apsolutni maksimum temperature zraka tijekom lipnja na području Virovitice i to 27. lipnja. Iznosio je 39,2°C. Valja podsjetiti kako smo i tijekom 2017. godine u isto ovo vrijeme imali sličan toplinski val, u koji upravo ulazimo.

Ovih dana jutarnje temperature zraka očekujemo od 17 do 24 Celzijeva stupnje, dakle, čekaju nas i tople ili tropske noći. Spas od vrućina možemo očekivati tek od sredine prema kraju tjedna.

ZAGRIJANI SVIJET

A kada najavljujemo temperature u hladu od oko 36 stupnjeva, valja imati na umu da je temperatura zraka na direktnom sunca veća za 10 do 15 stupnjeva nego u hladu meteorološke kućice. Temperatura zraka se inače mjeri na 2 metra visine iznad tla, na mjestu koje je zaklonjeno od izravnog sunčevog ili bilo kojeg drugog toplinskog zračenja (npr. dugovalnog sa Zemljine površine). Također, termometar ne smije biti izložen izravnom utjecaju vjetra. A sve to standardna mjesta za život ne nude, pa valja biti na oprezu jer nas termometar, dakle, može zavarati.

Odlučite li samo skoknuti po sladoled do obližnje trgovine oko 13 sati, imajte na umu da će na zagrijanoj ulici bez hlada u to vrijeme temperature biti do 50 stupnjeva i da ni rano poslijepodne nije dobra opcija za šetnju s djecom ili kućnim ljubimcima. Na asfaltu temperature mogu ići i preko 60 stupnjeva Celzijevih.

Ujedno, temperatura zraka u unutrašnjosti parkiranog automobila, koji je na suncu, za svega desetak minuta može porasti na čak 70 stupnjeva, pa ovih dana treba posebno paziti i na to.

ŠTO JE TOPLINSKI VAL, A ŠTO TOPLINSKI UDAR?

Najavljen toplinski val je zapravo dugotrajnije razdoblje izrazito toplog vremena, nerijetko praćenog i visokim postotkom vlage u zraku. Mjeri se u odnosu na uobičajeno vrijeme određenog područja, u odnosu na uobičajene temperature nekog razdoblja ili sezone. Temperature koje su za toplija klimatska područja normalne i uobičajene, u hladnijem području mogu predstavljati toplinski val, ukoliko su izvan uobičajenog vremenskog obrasca tog područja.

Toplinski udar je pak stanje organizma koje karakterizira povišena tjelesna temperatura koja nastaje zbog pojačane tjelesne aktivnosti u uvjetima visoke temperature i vlage zraka, odnosno, kada prirodni termoregulacijski mehanizmi tijela nisu više sposobni osloboditi višak topline u okolinu. Najvažniji mehanizam oslobađa viška topline je isparavanje znoja.

Ako je postotak vlage u zraku visok, znoj ne može isparavati i tijelo nema načina da se riješi viška topline. Toplinski udar je vrlo opasno stanje iz kojeg se organizam ne može izvući sam. Svi takvi bolesnici umiru ako im se ne pruži pomoć. Stoga je ostati kod kuće u najopasnijem periodu od 10 do 17 sati, a po potrebi i kasnije, najbolja preventiva ovog opasnog stanja.

RASTE I SPARINA

Svjedoci smo povećane relativne vlažnosti zraka – ljudski organizam tada subjektivno osjeća i veću temperaturu od “stvarne.” Razliku zacijelo možete i sami primijetiti ako izađete na otvoreno uvečer, npr. terasu, na kojoj su 22 stupnja Celzijevih. Mnogi će se hladiti pod klima uređajima na toj temperaturi, pa ako te iste vrijednosti usporedite, osjetit ćete kako ste izlaskom iz dnevnog boravka, koji je klimatiziran, na terasu koja nije, zapravo zakoračili u jedan drugi svijet, u kojem je i do deset stupnjeva više. Tijekom dana, ta je razlika još veća i organizam ju još teže osjeća.

Evo i tablica, za usporedbu.

OSVJEŽENJA NA VIDIKU

Kratkotrajne nestabilnosti, mjestimice i olujno nevrijeme očekujemo tek krajem slijedećeg tjedna. Lokalno će nestabilnosti (grmljavinski pljuskovi) biti izraženiji. Vjerojatnost za nestabilnosti najveća je u brdovitim predjelima Virovitičko-podravske županije. Analizirajući trenutne numeričke prognostičke izlaze, velika je vjerojatnost nastavka iznadprosječno visokih temperatura zraka do kraja lipnja. Tako da će ljubitelji vrućine, sparine te sunčanog vremena doći na svoje.

NASTAVAK U SRPNJU I KOLOVOZU

Iznadprosječna toplina trebala bi obilježiti i srpanj, uz manjak oborina. Pogled na „duge staze“ za kolovoz i rujan također ukazuje na veliku vjerojatnost iznadprosječno visokih temperatura zraka te manjak oborina. (www.icv.hr, kp)