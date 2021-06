Koji ste vi tip na roštiljanju? Roštilj majstor, zabavljač, filozof ili onaj koji se prima posla?

Sezona roštiljanja u punom je jeku. Ekipe se sve više okupljaju na otvorenom kako bi uživale u mesnim ili ribljim delicijama. Osim gurmanskog užitka, roštilj je najčešće dio dobrog druženja. U pripremi za roštiljanje sudjeluje gotovo cijelo društvo, pa svatko u ekipi ima svoje zaduženje.

Tako u svakoj ekipi postoji osoba koja napravi pripremu prije okupljanja i kupuje sve što je potrebno, netko tko preuzima brigu za spravljanje roštilja, onaj koji se brine da nikome čaša nije prazna i da ima dovoljno pića za sve, osoba koja priprema priloge, pojedinac koji podiže atmosferu i onaj koji ne radi ništa, ali uvijek prigovara. Ako vam ovo zvuči poznato, onda ćete prema opisu sljedećih tipova sigurno prepoznati barem jednu osobu koja vas podsjeća na vašeg prijatelja ili člana obitelji.

Roštilj majstor

Kad je riječ o ekipnom roštiljanju, obično imamo osjećaj da gotovo svi muškarci peku meso. No prava je istina da je za taj posao zadužena samo jedna osoba, uglavnom muškarac, koji od glave do pete nosi miris ugljena i zagorenog mesa. On najbolje zna sve tajne dobrog roštilja – kako upaliti vatru, marinirati meso ili ribu te ih savršeno ispeći… Gotovo svaki majstor roštilja ima razrađenu taktiku i rituale, zbog čega ne voli da se drugi petljaju u njegov posao. Radije će sve napraviti sam nego da mora mijenjati svoje navike zbog drugih.

Dežurni konobar

Ova se osoba brine da nikome u ekipi čaša ne bude prazna. Dio vremena pravi društvo roštilj majstoru, donosi mu pivo i prepričava što se događa za stolom, ali većinu vremena pažljivo prati ima li svatko svoje piće, je li dovoljno pića na stolu, hladi li se pivo u hladnjaku ili ledu… Kad god netko novi dolazi na druženje, uvijek ga prvi dočekuje pogledom ispod obrve i pitanjem: “Što ćeš?“. Baš ništa povezano s pićima ne prepušta slučaju. Često krišom dolijeva piće svima u društvu, zbog čega je obično glavni krivac za sutrašnji mamurluk.

Zabavljač

U svakom društvu postoji barem jedna osoba koja spontano počne pjevati ili svirati i tako u trenutku podigne atmosferu. Ta je tetko vrlo društven, spontan i opušten. Ne ustručava se “potrošiti” svoje vrijeme i energiju kako bi napravio dobar štimung i potaknuo ostatak ekipe na pjevanje i plesanje. Zabavljač ima sposobnost svako druženje i okupljanje pretvoriti u vrhunsku zabavu, zbog čega, potpuno zasluženo, obično nosi titulu omiljenog člana u društvu.

Stručnjak za shopping

Dobro je poznato da je priprema pola posla. Zbog toga je u svakom društvu uvijek netko zadužen za kupnju potrebnih namirnica, pića i grickalica. Ova osoba ima prilično težak zadatak jer za roštiljanje treba odabrati namirnice koje će se svidjeti svima u ekipi, a to može biti prilično izazovno. Odlazak u nabavku može oduzeti mnogo vremena, pa ako je ovo vaše zaduženje, pazite da sve nabavite na vrijeme kako bi bilo spremno za dogovoreni termin.

Ekspert za priloge

Sigurno ćete se složiti s tim da su najveće zvijezde svakog roštilja, ovisno o afinitetima, meso ili riba. No doživljaj ne može biti potpun bez jednako važnih ukusnih priloga. Bilo da je riječ o osvježavajućim salatama, fino pripremljenom povrću ili neodoljivim umacima, ovi će se prilozi odlično sljubiti s mesnim ili ribljim zalogajima s roštilja. Glavna misija onoga tko je zadužen za pripremu priloga jest pobrinuti se da ne padnu u drugi plan, a takvo zaduženje najčešće pada na ženski dio ekipe.

Onaj koji ne radi ništa

U svakoj ekipi mora biti barem jedna osoba koja zapravo ne radi ništa. Ova se osoba većinu vremena vrti oko svih i stalno je negdje kako nitko ne bi primijetio da ne sudjeluje ni u čemu. Uvijek dolazi posljednja, a odlazi među prvima jer zna da će tako izbjeći sudjelovanje u pripremi i pospremanje na kraju!

U kojem se od ovih opisa vi pronalazite?

(24sata.hr)