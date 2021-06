SAVJETI LIJEČNIKA Kako se hraniti tijekom ljeta i koliko vode trebate konzumirati prema svojoj kilaži?

Već danima se borimo s toplinskim valom, a sudeći prema prognozama meteorologa tako će ostati i sljedećih tjedana. Kako se moramo prilagoditi visokim temperaturama tako moramo prilagoditi i svoju prehranu.

Ljetne vrućine znatno utječu na stanje organizma te se pod visokim temperaturama osjećamo usporeno, ali ponekad i iscrpljeno. Kako bi uživali u najljepšem godišnjem dobu, pored pravilne zaštite od sunca, potrebno je lagano se hraniti i piti dovoljne količine tekućine.

– Neovisno da li se radi o mladim ili starim osobama, kroničnim bolesnicima, ako se ne pridržavaju nekih smjernica, dužim tim visokim vanjskim temperaturama dolazi do pogoršanja zdravstvenog stanja – kaže doktorica hitne medicinske pomoći Vesna Savić.

KAD OSJETITE ŽEĐ VEĆ STE DEHIDRIRALI

Voda je tijelu izvor važnih minerala i elektrolita. Nema energetsku vrijednost, oslobađa organizam od štetnih tvari, regulira tjelesnu temperaturu, a kožu održava lijepom i zdravom. Potrebe za vodom povećane su kad smo tjelesno aktivni i u toplijim mjesecima.

– Ta voda je toliko važna, piti ju redovito, ne čekati da čovjek osjeti žeđ. Ta svjesnost o pravilnoj rehidraciji je jako važna. Treba se i adekvatno odjenuti, rashladiti svoje prostore. Sobna temperatura otprilike treba biti 7 stupnjeva niža od vanjske. Temperatura vode kojom se hladimo ne smije biti prehladna, nekih 25-30 stupnjeva – ističe doktorica V. Savić.

Koliko bi trebalo dnevno konzumirati vode? Preporuka je da to bude 0,3 dcl vode na kilogram tjelesne mase. U prosjeku je to 1,5 do 2 litre vode dnevno.

LJETNA PREHRANA

Visoke temperature zraka u ljetnim mjesecima uzrokuju pojačano znojenje, a time i povećan gubitak tjelesne tekućine i elektrolita. Rajčica, krastavac, paprika, zeleno lisnato povrće, lubenica, dinja i breskva bogati su vodom, vitaminima i mineralima i time čine idealan ljetni obrok u obliku toplih ili hladnih juha, salata i variva.

– Neizostavno je svježe voće, povrće, lagane juhe, češći manji obroci. To je sve vrlo značajno jer doprinosi da lakše prebrodimo te velike vrućine, dane i da uživamo u ljetu -kaže doktorica Vesna.

