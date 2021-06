Svečana sjednica Općinskog vijeća: Zlatnu plaketu – Grb Općine Špišić Bukovica ove godine dobili Sara Malčec i Zvonko Špoljarić

U Društvenom domu u Špišić Bukovici danas (srijeda) je održana svečana sjednica Općinskog vijeća. Bila je to odlična prigoda da se Općina na čelu s načelnikom Hrvojem Milerom dodjelom javnih priznanja zahvali zaslužnim pojedincima i udrugama koji su svojim djelovanjem pridonijeli razvoju ove općine.

Zlatna plaketa – Grb Općine Špišić Bukovica ove godine pripala je sportašici Sari Malčec zbog višegodišnjeg uspješnog bavljenja i promocije sporta, a posebice karatea te Zvonku Špoljariću za 40 godina uspješne organizacije i rada Udruge sportske rekreacije “Sport za sve” Mladost Vukosavljevica.

Sara je aktualna prvakinja Hrvatske u karateu u disciplini kate u uzrastu do 21 godinu i kategoriji seniorki te četvrta karatistica službene svjetske ljestvice do 21 godinu u istoj disciplini. Devet puta u kontinuitetu bila je prvakinja Hrvatske od kadetskog do seniorskog uzrasta. Osvajačica je mnogobrojnih odličja na raznim domaćim i međunarodnim natjecanjima. Članica je hrvatske reprezentacije od 2014. godine, a uz sve to, u Špišić Bukovici izuzetno je aktivna u radu s mladima na koje prenosi svoje iskustvo i znanje te na taj način pridonosi njihovom sportskom razvoju i izgradnji ličnosti.

Zvonku je ovo priznanje uručeno za četiri osvojena prva mjesta na hrvatskim festivalima sportske rekreacije, za nebrojene sjajne rezultate na raznim državnim i županijskim natjecanjima te zbog promocije sporta i važnosti rekreacije i zdravlja, kao i organizaciji spomenutih festivala i podizanju svijesti o dobrobiti samog sporta, ali i humanitarnog rada odnosno turističke promocije općine Špišić Bukovica.

-Prošlo je 47 godina mog aktivnog rada u sportu i sportskoj rekreaciji, a to nije malo vremena. Ovo priznanje tjera me da budem i dalje aktivan, kao i do sada i jako sam zahvalan i ponosan što sam prepoznat u općini Špišić Bukovica i što sam dobio ovako vrijedno priznanje. Zahvalan sam ponajprije svojoj obitelji koja me godinama podupirala i pomagala da budem jedan od glavnih ljudi sportske rekreacije u Republici Hrvatskoj, kao i svim onim dobrim ljudima koji rade i pomažu našoj Udruzi – rekao je Špoljarić.

Zlatnu plaketu – Grb Općine Špišić Bukovica uručili su nagrađenima načelnik Hrvoje Miler i predsjednica Općinskog vijeća Sanja Stubičar.

(www.icv.hr, ts, foto: T. Szabo)