Župan OBŽ Ivan Anušić na 18. Drvno tehnološkoj konferenciji u Opatiji o problemima drvne industrije

Župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić sudjelovao je na 18. Drvno-tehnološkoj konferenciji u Opatiji koja je okupila različite sudionike drvoprerađivačkog sektora iz Hrvatske i regije. Osvrnuo se pri tome na brojne probleme s kojima se gospodarstvenici susreću, prije svega nedostatak sirovine i nepoštenu izvoznu praksu.

– Hrvatski hrast je najkvalitetnije drvo u Hrvatskoj i šire koje se nažalost kao sirovina nekontrolirano izvozi van granica naše zemlje, što je nedopustivo. Zbog svega toga najmanje koristi od drvne sirovine imaju lokalni ljudi, Slavonci, na čijem području to drvo raste, a ono se prodaje ispod tržišne cijene. Također, drvna industrija koja bi mogla zapošljavati stotine, pa i tisuće ljudi to trenutno ne može zbog nedostatka drvne sirovine. Mi imamo puno kvalitetnih drvoprerađivača koji imaju volje i znaju raditi no ne mogu doći do drvne mase u finalizaciji proizvoda, što u konačnici znači da ne izvozimo gotove proizvode već čistu sirovinu – istaknuo je župan.

Podsjetio je pri tome da o potencijalima drvne industrije već četiri godine nastoji osvijestiti i javnost i politiku, zbog čega je intenzivno razgovarao sa Svjetskom bankom i drvoprerađivačima u Osječko-baranjskoj županiji kako bi zajednički pripremili nužnu reformu koja će omogućiti kvalitetnije korištenje drvnih resursa, napraviti novu raspodjelu kvota te osnažiti proizvodnju finalnog proizvoda.

