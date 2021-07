Posjetili smo novi vrtić “Čarobna šuma” u Špišić Bukovici: Ježići i Sovice uživaju i uče kroz igru i usvajanje novih navika

U Čarobnoj šumi u Špišić Bukovici „žive“ malena živahna stvorenja – Ježići i Sovice – koji svoje dane u tom dječjem vrtiću provode u igri i veselju. Dok se roditelji bave obvezama odraslih, za njihovu dječicu brinu se četiri odgojitelja, odnosno tete koje ih zabavljaju i čuvaju, ali i uče kroz igru te pripremaju za daljnje obrazovanje. Vrtić će u listopadu navršiti svoju prvu godinu rada, a trenutno ga polazi 44 mališana starosti od 3 do 7 godina. Veliko zadovoljstvo radom vrtića istaknula je ravnateljica Ana Šantić, koja ne skriva ljubav prema svome poslu, odnosno pozivu pa često završi u dnevnom boravku pomažući tetama u svakodnevnim aktivnostima i igrama.

SIGURNI I DJECA I RODITELJI

– Jako smo zadovolji s radom vrtića. Djeci nije trebalo dugo da se prilagode, adaptacija je vrlo brzo prošla i mislimo da su djeca ovdje zadovoljna i sretna, kao i roditelji, što je zapravo cilj, vizija i misija vrtića. Nastojimo da svi budu zadovoljni i da se djeca osjećaju kao kod kuće, a roditelji dok predaju djecu u ruke odgojitelja, da se osjećaju sigurno jer znaju da će im dijete biti ovdje zbrinuto, sretno i zdravo – rekla je ravnateljica.

Kako bi dječica mogla uživati u čarima djetinjstva, vrtić im pruža mnoštvo mogućnosti za ispunjavanje vremena. Na raspolaganju imaju dvije sobe dnevnog boravka, zajedničku kupaonicu i malu dvoranu. Tu je i mala kuhinja iz koje teta kuharica mališanima servira hranu pripremljenu u obližnjem restoranu. No, za njihovu rutinu brinu se odgojiteljice koje svakodnevno organiziraju niz aktivnosti.

– Nakon što djeca pojedu doručak, imamo organizirane aktivnosti koje zapravo pokrivaju sva razvojna područja, kao i spoznajni, tjelesni, govorni te socioemocionalni razvoj. Dok nam vrijeme to dozvoli, boravimo i na zraku, imamo prekrasno igralište na kojem djeca mogu zaista uživati. Također, imamo i dvije natkrivene terase gdje u slučaju lošeg vremena provodimo aktivnosti, odrađujemo tjelovježbe i razne igre s pjevanjem – rekla je ravnateljica ističući da se odgajateljice silno trude da kvalitetno ispune svaki trenutak djetetovog boravka u vrtiću.

Svaki roditelj zna koliko znači imati mogućnost korištenja usluga dječjeg vrtića, osobito ako su oba roditelja zaposlena. To je slučaj i kod mame Dajane Arapinac koja svoje mališane Lukasa i Elin s povjerenjem ostavlja u Čarobnoj šumi.

KVALITETAN PREDŠKOLSKI ODGOJ

– Uistinu nam mnogo znači što je i našoj djeci na selu omogućeno da odrastaju sa svojim vršnjacima u prelijepoj okolini i sa stručnim osobama. Za nas je to do sada bio luksuz i najčešće smo koristili usluge „baka servisa“, no u današnje vrijeme mnoge bake i djedovi još rade pa roditelji nemaju ni tu mogućnost – kaže mama Dajana Arapinac te ističe kako nisu imali problema s adaptacijom jer su si, kaže, „braco i seka velika potpora i motivacija“.

Što je najvažnije, vole ići u vrtić, stekli su prijatelje, a kući idu pjevajući, s novim navikama, iskustvima i znanjima.

– I Lukas i Elin su jako napredovali, što u pogledu svakodnevnih navika poput pospremanja za sobom, osobito poslije jela kada svoje tanjure sklanjaju sa stola, pa kod obuvanja, izuvanja… Puno su samostalniji i igraju se više s drugom djecom, za razliku od prije kada su se igrali samo s mamom i tatom – zadovoljno kaže mama.

„SLATKE MUKE“ – OPĆINI ŠPIŠIĆ BUKOVICI TREBAJU NOVI PROSTORI ZA SVE MALIŠANE: Uskoro jaslička skupina, a potom i novi vrtić

Dječji vrtić u Špišić Bukovici je popunjen do kraja, odnosno potrebe su i veće od mogućnosti pa se radi na ostvarivanju novih mjesta za mališane, ali ovoga puta mjesto će dobiti i oni najmlađi – jasličari.

– Vrtić je popunjen do kraja, nemamo više mjesta za nova upisivanja i naravno da imamo potrebe za izgradnjom novog vrtića koji smo već projektirali i dobili građevinsku dozvolu, a koja bi trebala biti pravomoćna za dva-tri tjedna. Projekt ćemo prijaviti na mjeru 7.4.1. Ruralnog razvoja i nadamo se da ćemo proći na natječaju – kaže načelnik općine Špišić Bukovice Hrvoje Miler. Ističe kako je za sada predviđeno 8 jasličara koji će biti primljeni u vrtić nakon preuređenja dvorane u postojećem vrtiću, što je planirano na jesen.



– Izgradnjom novog vrtića za koju godinu ćemo moći primiti oko 25 jasličara te 30-ak predškolaca koji trenutno pohađaju školu u Rogovcu – kaže načelnik te dodaje kako je s radom sadašnjeg vrtića veoma zadovoljan, osobito jer od roditelja dobiva samo pohvale.

– Od roditelja čujem samo riječi hvale i drago mi je, što nam je jako važno, da roditelji vrtić ne gledaju kao čuvalište nego kao odgojno-obrazovnu ustanovu u kojoj su odgojitelji stručnjaci koji se kvalitetno pripremaju za rad s djecom – rekao je.

