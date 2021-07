Urod ječma ove godine odličan: Zvonimir Kovačec iz Josipova nakon obavljene žetve više nego zadovoljan

Vrlo nestabilne vremenske prilike tijekom cijele godine, a posebice u svibnju koji je bio hladan i kišovit, uzrok je što je žetva ječma kod većine poljoprivrednika kasnila dva tjedna. Tako su mnogi od njih prvi toplotni val iskoristili da odmah obave žetvu na svojim parcelama. Jedan od njih je i poljoprivrednik Zvonimir Kovačec iz Josipova koji je ove sezone ječam posijao na 31 hektaru. Radi se o pivarskom ječmu u eko proizvodnji, a Zvonimir kaže da, iako su malo veći troškovi, eko proizvodnja je poljoprivredna sadašnjost i budućnost.

– Svijest potrošača za zdravim proizvodom svake godine je sve veća i unatoč predrasudama nekih poljoprivrednika ili strahu od neuspjeha. Eko proizvodnjom se isplati baviti, posebice kada se obavi tako uspješna žetva kao ove sezone. Slobodno mogu reći da sam oduševljen žetvom ječma koju sam obavio prije nekoliko dana, urod je odličan, a i kvaliteta – odmah na početku našeg razgovora nam je rekao Zvonimir Kovačec koji poljoprivredne površine pod ječmom ima u Kapincima u predjelu Zanoš koji je oko 300 metara udaljen od rijeke Drave.

– Ovo je dobro tlo za ječam, a to je pokazala i ovo sezonska žetva. Prinosi su oko 8 tona ječma po hektaru što je za ekološku proizvodnu prilično puno, a kvaliteta je vrhunska. To znači da je prosjek 69 posto hektolitarske mase, a proteini su 10,6 posto. Ne moram posebno ni napominjati da to, s obzirom kakve su bile vremenske prilike, nismo očekivali – s neskrivenim je zadovoljstvom rekao Zvonimir podsjetivši da ekološka proizvodnja nema konvencionalne mjere zaštite, nego se zaštita obavlja mehaničkim i ekološkim putem.

– Da ponovim godina je bila loša, a kad je takva godina onda je i opasnost od bolesti i štetnika povećana. U eko proizvodnji se bolest i štetnici suzbijaju ekološkim putem, a korovi mehaničkim putem što zahtjeva znatno više posla, ali rezultati ekološke proizvodnje u cijelom su svijetu vidljivi i prepoznati. Moj trud je prepoznala i jedna Francuska tvrtka koja ima sjedište u Hrvatskoj, a s njima radim zato što imaju ekološko tržište u 22 države u Europi i to za sve ekološki proizvedene poljoprivredne kulture. Vrlo su korektni, a cijena se određuje shodno odnosu s cijenama na burzi. Radi se o suradnji na duže razdoblje, jer ništa se ne postiže preko noći kako mnogi misle. Kada se stekne povjerenje u proizvođača i proizvod, za što je potrebno izvjesno vrijeme, onda ta suradnja ima i budućnost, a i zarada je veća, posebno u ekološkoj proizvodnji – rekao nam je ovaj uspješni poljoprivrednik iz Josipova koji ovih dana ima puno posla.

– Nemamo puno vremena, treba pristupiti prašenju strništa, tj. vrlo plitkom oranju, pa potom gnojenje ekološkim gnojivom, zatim oranje, a valjda će biti i nešto kiše. Odmah nakon toga na tim parcelama posadit ćemo soju – rekao nam je Zvonko kojeg smo na kraju razgovora priupitali i kako se kreću ovosezonske otkupne cijene ječma.

– Cijena ječma prošle je godine bila između 0,85 i 0,95 kuna po kilogramu, a pivarski ječam 1,10 kuna. Ove godine će otkupne cijene ipak malo narasti pa će konvencionalni ječam biti između 1,15 do 1,20 kuna, a pivarski ječam će ovisno o kvaliteti imati raspon od 1,30 kuna na više. Razlog povećanja cijena za 10 do 15 posto valja tražiti u činjenici da su cijene ječma na burzama više čak 30 posto, tako da je opravdan strah poljoprivrednika koji misle da će ječam i pšenica do skladišta doći s nižom cijenom, a iz skladišta znatno višom. No takav je život – rekao nam je Zvonimir Kovačec.

(www.icv.hr, bs)