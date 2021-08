Dvanaest starih slavonskih jela, stare sportske igre te folklorne koreografije vratile Crkvare i Slavoniju u prošlost

Vratili se Slavonija i slavonsko selo u prošlost, u neka davna lijepa vremena i to u svom najljepšem svjetlu, jelima, slavonskom pjesmom i dušom. Naime, Kulturno-umjetničko društvo “Crkvari”, Mjesni odbor i Dobrovoljno vatrogasno društvo ovog malog orahovačkog prigradskog naselja organizirali su 9. tradicionalnu manifestaciju “Stara jela za novo doba” u sklopu obilježavanja Dana svetog Lovre – zaštitnika mjesta.

Ispred Mjesnog doma Crkvari gostujuće udruge i KUD-ovi i to KUD “Šokadija” Ivanovci-Marjančanci-Zelčin”, KUD “Izvor” Donja Motičina, KUD “Čačinci” i domaćin Crkvari te Udruga hrvatskih branitelja, dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa kuhali su 12 različitih jela, pa se tako moglo kušati friške čvarke, ćelap, paprikaš od petela (pijetla), suhi buncek s kiselim kupusom, grah, fiš-paprikaš, sataraš s pečenim pilećim batacima, sarma sa žutim žgancima, lepinke, kuhani kukuruz te niz domaćih kolača.

-Glavni nam je cilj bio otrgnuti iz zaborava ono što su naši stari radili, kuhali i čime su se bavili i prenijeti to sve na one koji dolaze iza nas kako bi dalje čuvali vrijednosti i baštinu naše Slavonije i slavonskog sela. Treba svakako reći da mi ovu prezentaciju starih slavonskih jela radimo i u drugim mjestima gdje nastupamo, pa smo tako to činili u Svetom Filipu i Jakovu na našem lijepom Jadranu te po cijeloj Hrvatskoj – kaže idejni začetnik ove manifestacije te počasni predsjednik KUD-a “Crkvari” Stanko Jović.

Ekipa iz KUD-a “Šokadija” kuhala je paprikaš od petela.

-Mnogi su nas pitali što je petel, to je pijetao i volimo reći kako taj nije bio vrijedan pa je završio u loncu. Trebalo nam je malo više kuhanja, jedno 2,5 sata jer je riječ o starom pijetlu, ali kad se dobro skuha, paprikaš bude iznimno ukusan. Moramo pohvaliti ideju i organizaciju KUD-a “Crkvari” jer ovo je jedna jako lijepa priča – rekli su glavni kuhari ovog jela.

Ivanka Pađan iz Šumeđa, članica KUD-a “Crkvari”, skuhala je sarmu s prilogom žutih žganaca.

-Sarmu sam pripremila na naš tradicionalni slavonski način, a za prilog sam se odlučila po pričama naših starih koji su govorili kako su žuti žganci odlični uz sarmu i svi su rekli kako je bilo fino – rekla je Ivanka.

Posebno jelo pod nazivom ćelap pravile su članice KUD-a Čačinci.

-Riječ je o jednom starinskom jelu koje se priprema na način dinstanja najboljeg svinjskog mesa, poput carskog ili od buta. Kada se dobro izdinsta doda se luk, sol, biber, sve se još malo stavi na vatru te na kraju posluži s kiselim kupusom, žgancima, krumpirima ili nekim drugim prilogom – pričaju kuharice iz Čačinaca.

Održana je i stara igra povlačenje konopa u kojem je u ženskoj kategoriji pobijedila ekipa KUD-a Čačinci, a u muškoj domaćin KUD Crkvari. Uoči nastupa KUD-ova sve nazočne pozdravio je i zahvalio se sudionicima te posjetiteljima predsjednik KUD-a Crkvari Ivica Podboj, a manifestaciju je otvorio orahovački gradonačelnik Saša Rister.

-Svakako bih pohvalio organizatore koji evo već punih osam godina u devet manifestacija gaje ove tradiciju prikaza starih slavonskih jela i kompletne kulturne baštine ovog kraja. Korona je učinila svoje u proteklom vremenu pa smo sada evo svi jedva dočekali da se ovako družimo i zabavimo. Koristim ovu prigodu da svim mještanima Crkvara čestitam Dan njihovog zaštitnika svetog Lovre i vjerujem kako će ustrajati u održavanju ove manifestacije i u narednim godinama – rekao je gradonačelnik Rister, a svoje pozdrave, čestitke i pohvale uputili su saborski zastupnik Josip Đakić te župan Igor Andrović i njegov zamjenik Marijo Klement koji zbog drugih obveza nisu mogli nazočiti.

Svi nazočni KUD-ovi pripremili su svoje koreografije, a sve je završilo velikim i zajedničkim spletom slavonskih kola. Do sitnih jutarnjih sati sve nazočne zabavljao je TS Straviana iz Našica i kada se “baci” završni pogled, jasno je i vidljivo kako je ovo bila prava slavonska večer s punom dušom i srcem kako to samo Slavonija može.

