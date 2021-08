FOTO Doznajte finaliste slatinskog malonogometnog turnira “Staroškolsko 2021.”

Jučer (četvrtak) su u organizaciji MNK Slatina i pod pokroviteljstvom Turističke zajednice grada Slatine odigrane preostale utakmice u skupinama na ovogodišnjem malonogometnom turniru “Staroškolsko 2021.”

Bili su to srazovi ekipa u veteranskoj i seniorskoj konkurenciji nakon kojih su se saznali finalisti turnira, a evo i rezultata:

1. Error 404 Caffe bar AR – Višnja građevinski materijal 3:0 (seniori)

2. Al Capone Sladojevci – NK Slatina veterani 0:2 (veterani)

3. Policija i prijatelji – Najjači 2:0 (veterani)

4. Al Capone Sladojevci – Hrvači 6:1 (veterani)

5. Policija i prijatelji – NK Slatina veterani 3:0 (veterani)

6. Hrvači – Najjači 1:4 (vaterani)

7. Montelektro živi vječno – Caffe bar All in 0:0 (2:1p) (seniori)

8. Višnja građevinski materijal – Burger caffe 0:3 (seniori)

9. Error 404 Caffe bar AR – Montelektro živi vječno 1:2 (seniori)

10. Sandwich bar Pajo – Caffe bar All in 1:3 (seniori)

11. Montelektro živi vječno – Burger caffe 1:4 (seniori)

12. Višnja građevinski materijal – Sandwich bar Pajo 0:5 (seniori)

Danas (petak) je zadnji, finalni dan turnira, a sastaju se ekipe:

Veterani:

Utakmica za 3. mjesto: Al Capone Sladojevci – Najjači (16.30 sati)

Utakmica za 1. mjesto: Policija i prijatelji – NK Slatina veterani (17.10 sati)

Seniori:

Utakmica za 3. mjesto: Montelektro živi vječno – Error 404 Caffe bar AR (17.50 sati)

Utakmica za 1. mjesto: Burger caffe – Caffe bar All in (19.10 sati)

Prije posljednje seniorske utakmice za prvo mjesto, odigrat će se revijalna utakmica između ekipa Srednjoškolci prvaci RH 1999. – Prijatelji i članovi MNK Slatina (18.30 sati).

Nakon odigravanja svih susreta, uslijedit će dodjela pehara, medalja te pojedinačnih nagrada.

(www.icv.hr, adf, foto: D. Fišli)