Nakon kratkotrajnog zahlađenja, vraćaju se ljetne temperature: Vikend idealan za roštilj i druženje na otvorenom

Tijekom četvrtka stigla je hladne fronte koja je donijela pad temperature zraka i kišu. Na području Virovitice je palo 19 mm, a Slatine 10.0 mm kiše. No, brzo ćemo se vratiti na staro. Vikend pred nama stabilniji, sunčaniji i topliji. Tijekom nedjelje ponovno vruće, temperature će se penjati i iznad 30°C.

Jutarnje temperature zraka sljedećih dana od 16°C do 19°C, najviše dnevne od 25°C do 30°C ili koji stupanj više tijekom nedjelje.

U ponedjeljak slabiji vjetar te mjestimice više oblaka, no uglavnom suho. Jutarnje temperature od 18°C do 20°C, a dnevne će se penjati do 27°C.

(www.icv.hr)