Plenković nakon sastanka s generalima: Ovdje nije riječ o optužnicama, optužnice ne postoje. Akcija Bljesak je čista

Predsjednik Vlade RH Andrej Plenković sastao se s generalima zapovjednicima i visokim časnicima koji su sudjelovali u Vojno-redarstvenoj operaciji “Bljesak”.

Uz premijera na sastanku su bili i ministri branitelja Tomo Medved, obrane Mario Banožić, uprave Ivan Malenica te vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, kao i premijerov posebni savjetnik Damir Krstičević. Nakon sastanka Andrej Plenković i general Pavao Miljavac obratili su se novinarima, piše Večernji.hr.

– Cilj sastanka bio je da ih upoznamo sa sadržajem zamolnice, da dobiju informaciju o čemu je riječ od ministra branitelja. Ovdje nije riječ o optužnicama, optužnice ne postoje. Ovim zahtjevom privremeno su prekinute sve radnje u vezi ovog predmeta od strane nadležnih tijela BiH – kazao je Plenković.

– Riječ je o žrtvama koje su se dogodile za vrijeme operacije Bljesak u Bosanskoj Gradiški i Kozarskoj Dubici. Kaznena djela koja se spominju su ratni zločin protiv civilnog stanovništva i povrede zakona i običaja ratovanja. Biti i poveznica s ratnim vojnim zapovjednicima je formulacija o naredbi za takozvano neselektivno granatiranje. Vlada RH će putem ministarstva pravosuđa do u detalje proučiti dokumentaciju – poručio je Plenković, dodajući da će se nakon toga donositi odluke koje su na institucijama Hrvatske.

– Sve odluke donosit ćemo na temelju zakona i međunarodnih sporazuma – dodao je.

– Što se tiče legitimnosti Bljeska i Oluje, to nitko ne može dovesti u pitanje, sasvim su legalne i legitimne i na nevjerojatan i kratak način su vratile teritorij – poručio je Plenković. Istaknuo je da će se zauzeti stav koji štiti dignitet Domovinskog rata te da je po tom pitanju stav Vlade jedinstven.

Potom se medijima obratio predsjednik Hrvatskog generalskog zbora Pavao Miljavac.

– Svi generali su iznijeli svoj stav i došli smo do zaključka da ova varijanta, da to preuzme Ministarstvo pravosuđa i da se nađemo nakon detaljne analize i da bi tada odlučili što i kako. U tom smjeru smo i krenuli. Varijanta a je da to jednostavno odbijemo, RH bi se na neki načini riješili tog problema, a generali bi vjerojatno dignuli optužnice u BiH, tjeralice i mi bi bili blokirani za svoj život i da se praktički ne mičemo iz Hrvatske – rekao je Miljevac, navodeći da im ta varijanta nije prihvatljiva pa dodao:

– Mi znamo točno što smo radili i kako, nikad ni u jednom trenutku nije bilo zapovijedi za granatiranje civila, u ratu se gine. Rat nije balet, stradaju i oni nevini tako se i ovaj put moglo dogoditi. Ali kažem, nitko nikad nije zapovjedio da se granatiraju civilni ciljevi ili da se radi nešto što se zove ratni zločin – kazao je general Miljevac.

– Trenutkom slanja zamolnice pravosudna tijela BiH su zaključila da se tim konkretnim predmetom bave hrvatska pravosudna tijela i u tom trenutku privremeno se prekidaju sve mjere u vezi s gonjenjem bilo koga tko je tu naveden – pojasnio je premijer pravosudni aspekt ove situacije.

– Nema potrebe za spekulacijama, stvar je ozbiljna i tako ćemo je tretirati – dodao je. Na pitanje zašto su u zamolnici navedeni generali, a ne niži časnici, Plenković je rekao da nije Vlada sastavljala optužnicu.

– Da smatramo da je to dobro i da smo oduševljeni time, odgovor znate – rekao je, navodeći da je na sastanku bilo osam visokih časnika.

Podsjetimo, povod sastanka je zamolnica tužilaštva Bosne i Hercegovine za pružanje međunarodne pravne pomoći dostavljene temeljem Sporazuma između Vlade RH i Vlade BIH o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima.

Prema posljednjim informacijama, na popisu tužitelja iz BiH su generali Pavao Miljavac, Mladen Markač, Marijan Mareković, Davor Domazet Lošo, Luka Džanko, Renato Romić, Željko Verkaz, Rudolf Lokner, Vlado Gavrić i Zapovjednik topništva Gašljević u akciji Bljesak. Na popisu su i preminuli – Petar Stipetić, Imra Agotić, Ivan Basarac.

(vecernji.hr)