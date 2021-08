POTPISAN UGOVOR Ulica Pave Vukelića – Paje u Orahovici, u kojoj je asfalt totalno uništen, zasjat će u “novom ruhu”

Gradonačelnik Orahovice Saša Rister potpisao je danas (utorak) ugovor s vlasnikom i direktorom tvrtke Gravia Osijek, Tomislavom Ravlićem o početku uređenja Ulice Pave Vukelića – Paje.

Riječ je projektu koji je već dugo u planu Grada Orahovice i sada je dočekao svoju realizaciju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

-Potpisan je ugovor za modernizaciju Ulice Pave Vukelića – Paje i to onog, kako ga stanovnici te ulice znaju, kao stari dio ulice, točnije od Ulice Josipa Poljaka do sredine Vukelićeve. Vrijednost projekta je 411 tisuća kuna s PDV-om, i nakon ovog potpisa dogovorili smo s direktorom kako će radovi početi oko 20. kolovoza i trebali bi biti gotovo u 30 radnih dana. Problem te ulice se već dugo vuče, u njoj je asfalt totalno uništen, ulica je raskopana i evo, nadam se kako će sve vrlo brzo biti riješeno i kako će novi kolnik uskoro osvanuti u toj ulici. Ovaj projekt sam obećao i nastavio kao povjerenik Vlade RH jer je riječ o projektu koji je bio u gradskom proračunu za 2019. godinu, a nije realiziran. Početkom ove godine prijavljen je na natječaj Ministarstva graditeljstva, dobili smo određena bespovratna sredstva i evo do kraja godine moramo realizirati taj projekt, drugi i važan korak je napravljen, i sada samo slijedi onaj treći, a to je početak radova – rekao je gradonačelnik Rister nakon potpisivanja ugovora.

(www.icv.hr, vg)