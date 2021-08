U svojih 6 godina, izložba „Virovitica voli vlakove“ postala jedna od najjačih izložbi te vrste u Europi

Iako izložba „Virovitica voli vlakove“ traje već 6 godina i može se razgledati danima vikenda od 17 do 19 sati, svako malo nudi nešto novo. Danas je na 400 kvadrata prostora na katu Željezničke stanice u Virovitici izloženo više od 4000 modela željeznica unutar kompletne diorame makete željezničkih postaja, tunela, nadvožnjaka i sveg ostalog što na vjerni način dočarava ljepotu željezničkog prijevoza od davnina pa do sada.

To je istaknuo prilikom otvaranja novog ciklusa izložbe u povodu Dana grada Virovitice, glavni „željezničar“ ovog predivnog svijeta Goran Denac.

– Sve ovo što vidite plod je zajedničkog rada nas desetak maketara, kolekcionara i zaljubljenika u vlakove. A da bi to sve predočili drugima zaslužna je Turistička zajednica grada Virovitice koja je naš stalni pratitelj na svakom koraku. Tu su osim mene i Marijan Posarić, Oliver Weiss i drugi koji imaju divne ideje koje se provode u djelo. Vjerujem da je to naša najveća snaga i da je ova izložba koja konstantno traje već 6 godina dobila europske okvire. Ovdje možete vidjeti prave male vlakove u originalnim okruženjima s redovima vožnje kao u pravom pružnom prijevozu. Sve to je pod nadzorom računala, ali i nas zanesenjaka kojima je željeznica barem „pola života“.

Ne mislimo stati na ovome već zakupiti još prostora u krugu Željezničke postaje u Virovitici i nastaviti dalje dok ne premašimo sve okvire. Mislim da to možemo, a znam da to želimo. Inicijator sam toga, a u svojih 40 godina kolekcionarstva skupio sam većinu na ovoj izložbi. Ni ja ni moji kolege ne mislimo stati i idemo dalje. Sve građane pozivamo da dođu na naše izložbe svaki vikend od 17 do 19 sati, a za svaki radni dan mogu nazvati telefon Željezničkog kolodvora u Virovitici, najaviti se i mogu slobodno razgledavati – pozvao je građane u svoj divni svijet željeznice Goran Denac.

