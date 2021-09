BREVETO BICIKLISTIČKA UTRKA Avanturisti će voziti i do 600 kilometara: Punktovi u Suhopolju i Krčeniku

Dio Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije narednih će dana upoznati Breveto ili randonnée biciklističku utrku. Riječ je o organiziranoj ekstremno dugoj biciklističkoj vožnji u kojoj biciklisti koji se nazivaju randonneuri trebaju po neoznačenoj trasi (dužine od 200 do 1400 km) proći kontrolne točke i stići do cilja unutar zadanog vremena.

Vremenska ograničenja prolaza kontrolnim točkama i ciljem su tako postavljena da se Breveto može završiti umjerenim tempom. Randonnée na francuskom jeziku, u slobodnom prijevodu, znači šetnja ili dugačko putovanje. Kako kažu ovi biciklistički avanturisti iz cijele Hrvatske vrijeme je da ponovno obiđu Slavoniju putevima breveta od 200 do 600 kilometara. Tako će u subotu 4. rujna biti održan breveto “BRM 600 km Našice” sa startom u sedam sati na novouređenoj šetnici ispred kafića “The Monkey Bar” u samom centru Našica. Kao podrška svim kolegicama i kolegama biciklistima koji se odvaže na ovaj pothvat u istome danu održat će se i breveto od 200 km. Vrijeme i mjesto starta je isto.

Obje rute imaju zajednički početak i prvi uspon prelazimo zajedno, no potom se pozdravljamo u Bektežu. 600-ka vozi ka svojoj prvoj kontrolnoj točki u Batrini, dok 200-ka ide ka Novom Zvečevu gdje je potrebno napraviti “selife” na mjestu Geopoučne točke. Trase će se ponovno sresti u Suhopolju te zajedno nastavljamo prema našim dragim domaćinima gdje smo uvijek dobro došli – kafić Zelen Gaj. Uz želje i pozdrave rastajemo se s kolegama koji voze 600-kom i idu u noć prema Batini, Osijeku, Iloku, Šamcu i na koncu Našicama. Do cilja je potrebno doći u subotu do 20:30 sati, za sve one koji će voziti BRM 200 kilometara, odnosno u nedjelju do 23 sata za one koji idu na 600 kilometara! Startna pristojba za sve iznosi 70 kuna. Osim ispravnog bicikla, obavezna je kaciga, a za noćni dio vožnje kao i onaj smanjene vidljivosti obavezna je upotreba reflektirajućih trake ili prsluke, te prednjeg bijelog i stražnjeg crvenog svjetla. Preporučljivo je imati rezervnu gumu, zračnicu, pumpu i priručni alat. Također, trebalo bi doći ranije na start radi podjele breveto kartona, plana puta i karte. Nakon uspješno završenog breveta možete kupiti komemorativnu medalju po cijeni od 70 kuna. Prijaviti se možete na mail mladen.tom@gmail.com do četvrtka 2. rujna do ponoći. U prijavi navedite ime i prezime, godinu rođenja, poštansku adresu, te telefonski broj. U slučaju da se predomislite, molimo da otkažete porukom na isti email. Na startu, odnosno cilju, kao i na kontrolnim točkama, svi sudionici su dužni pridržavati se propisanih epidemioloških mjera– poručuju organizatori.

Jedan od punktova bit će i mjesto Krčenik u općini Podravska Moslavina.

– Drago nam je da smo i mi dio ove zanimljive sportske priče. Općina će natjecateljima osigurati piće i okrjepu i ovo je sjajna promocija naše male općine jer će velik broj sudionika proći kroz naša mjesta i naselja i upoznati ih– rekao je načelnik općine Podravska Moslavina Dominik Cerić.

(www.icv.hr, vg)