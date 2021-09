Buran vikend na prometnicama: Mladom našičkom recidivistu oduzeto vozilo i dobio 8 dana pritvora, “pravu” kaznu tek čeka

U protekla 24 sata na području Policijske uprave osječko-baranjske evidentirane su 4 prometne nesreće, od kojih su 3 bile na području grada Osijeka, a jedna u Belom Manastiru. U jednoj prometnoj nesreći dvije osobe su lako tjelesno ozlijeđene, a preostale tri su za posljedicu imale materijalnu štetu.

U razdoblju od 10. do 12. rujna, na području ove Policijske uprave u prometu je zaustavljeno 19 vozača (11 vozača osobnih automobila, 6 vozača bicikla i 2 vozača mopeda), koji su imali nedozvoljenu prisutnost alkohola u krvi.

Evidentirana su još 278 prekršaja od kojih: 132 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 39 nekorištenje sigurnosnog pojasa, 37 nepropisno korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 4 prekršaja upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje, 3 prekršaja upravljanje neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom i 63 ostala prekršaja.

Najveća prisutnost alkohola utvrđena je 11. rujna, u 22,44 sata, u Velimirovcu, kada je u prometu zaustavljen biciklist 49-godišnji hrvatski državljanin iz Velimirovca. Vozaču bicikla evidentirana je prisutnost alkohola u krvi od 3,45 g/kg. Za počinjeni prekršaj predviđena je novčana kazna u iznosu od 500 kuna.

U petak, 10. rujna, u 1,50 sati, u Našicama, u nadzoru prometa zaustavljen je 23-godišnji hrvatski državljanin iz Londžice, koji je upravljao osobnim automobilom prije stjecanja prava na upravljanje. U zadnje 3 godine 23-godišnjak je 4 puta pravomoćno presuđen za upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima te je uhićen, a vozilo mu je privremeno oduzeto do donošenja odluke o prekršaju. Temeljem odluke Općinskog suda, 23-godišnjaku je određeno zadržavanje u trajanju od 8 dana.

Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 20 000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci kada stekne pravo na upravljanje te 6 negativnih prekršajnih bodova.

(www.icv.hr, tj)