JESTE LI ZNALI? Donosimo vam pet zanimljivosti o tušu za oči, trendu ljepote bogate povijesti i svijetle budućnosti 

„Ne mogu vjerovati da se crtanjem crne crte na kapcima osjećam deset puta ljepše“, izjavila je u svojoj Instagram objavi jedna ljubiteljica šminke, i pritom nasmijala velik broj korisnika te društvene mreže koji su se prepoznali u njenim riječima. Tuš za oči (eyeliner), tehnika je šminkanja pri kojoj se (najčešće) crnim pigmentom boje, koji se nanosi uz liniju trepavica gornjeg kapka, postižu razni efekti isticanja oka. Dok je to nešto što znaju njegovi redovni korisnici, donosimo vam pet zanimljivih informacija o ovom popularnom načinu šminkanja koje možda niste znali.

Ima jako dugu povijest

Eyeliner se „na sceni“ pojavio davnih dana i to doslovno davnih dana. Počeci nanošenja eyelinera sežu do oko 10.000-te godine prije Krista, na području Mezopotamije i Egipta. Iako se zbog toga smatra prvim proizvodom za uljepšavanje koji je čovjek stvorio, njegova prvotna namjena nije bila u estetske svrhe, već u one zdravstvene i spiritualne.

Naime, Egipćanima su zbog rijeke Nil i pustinje koja ih okružuje oči bile „bolna točka“. Pijesak, komarci i bakterije uzrokovali su bolesti poput konjuktivitisa, katarakte i trahoma. Egipćani su tome doskočili na način da su oči u širokom nanosu okružili kohlom, crnim puderom u prahu, čijih nekolicina sastojaka ima ljekovita svojstva. Npr., mineral galenit (koji čini većinski sastav khola), osim što je zaslužan za efekt sjaja, služio je i kao antibakterijsko sredstvo.

Što se spiritualne namjene tiče, nanošenje eyelinera oko očiju se smatralo da odbija zle duhove i štiti osobu od prokletstva i kletvi. Također, nosio se kako bi se odalo poštovanje bogovima Horus i Ra.

Nije rezerviran samo za žene

U drevnom Egiptu, šminka je igrala veliku ulogu u životu muškaraca, ali ne zbog estetike i uljepšavanja. „Dramatični“ eyeliner na očima se nosio prvenstveno kako bi se neverbalno iskomunicirao nečiji status u društvu te bogatstvo.

Nakon podužeg perioda života tijekom kojeg se smatralo da je tuš za oči, kao i šminka općenito, rezerviran samo za „nježniji“ spol, danas možemo reći da to više nije tako. Zahvaljujući raznim glazbenicima, glumcima i ostalim poznatim ličnostima koje imamo priliku vidjeti na malim i velikim ekranima, nošenje eyelinera je, između ostalog, postao način kreativnog izražavanja.

Tutankamon, prvi beauty influencer

Svijet kakav znamo je eyeliner „uveo“ u društvo tek početkom 20. stoljeća i za to su opet bili zaslužni drevni Egipćani.

Otkrićem Tutankamonove grobnice, krajem 1922. godine, koje je bilo izrazito medijski popraćeno, eyeliner je pronašao svoj put do ljubitelja ljepote, šminke i mode. Tako je mumificirani, i do tada praktični nepoznati, faraon postao izvor inspiracije za „flapper“ djevojke diljem svijeta, a samim time i generacije nakon.

Nije samo za oči

Tijekom Drugog svjetskog rata, Sjedinjene Američke Države nisu mogle uvoziti svilu iz Japana kako bi proizvodile padobrane, pa su se proizvođači padobrana snašli i počeli koristiti najlon, koji je izumljen relativno nedavno. Radi toga je potpuno nestao u vidu najlonki koje su bile dostupne u trgovini, te su se žene, one kreativnije, snalazile kako su znale. Utapkale bi u noge puder boje kože, te na stražnjoj strani noge crnim eyelinerom nacrtale tanku crtu koja bi „glumila“ šav na čarapama.

Već šest desetljeća krasi oči diljem svijeta

Svakako najpopularniji i najkorišteniji oblik tuša za oči je onaj tekući. Iako je danas jedan od proizvoda koje svaka obožavateljica šminke posjeduje, nije postojao sve do 1960-ih godina.

Svojim pojavljivanjem sa tada novim proizvodom i samim načinom aplikacije popularizirale su ga svjetski poznate i prisutne francuska glumica Brigitte Bardot, američka pjevačica Cher i britanska manekenka Twiggy. Koliko je bio njihov utjecaj na tadašnju publiku govori i činjenica da njihove „lookove“ dan danas rekreiraju i ponosno nose kako poznati, tako i „obični“ ljubitelji šminke.

Osim tekućeg, na tržištu danas postoje i onaj u olovci, gelu i u prahu, te se može reći da se tijekom godina prilagodio tržištu i različitim potrebama i ukusima.

(www.icv.hr, eat, Foto: pexels, freepik)