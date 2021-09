Juniori odigrali 2. kolo Županijskog kupa: Uvjerljivi Sladojevčani, Čačinčani i Virovitičani, No Limit TVIN prošao nakon penala

U srijedu, 8. i četvrtak, 9. rujna odigrane su utakmice 2. kola Županijskog nogometnog kupa u konkurenciji juniora. U sve tri utakmice pobjednici su bili rezultatski uvjerljivi.

Slavonija iz Sladojevaca pobijedila je nekompletni Dinamo iz Četekovca na njegovom terenu s visokih 10:0, s tim da je utakmica prekinuta u 75. minuti, jer je domaća momčad ostala s nedovoljnim brojem igrača. Četiri zgoditka do tad je postigao Tin Vencl, dva Mateo Novaković, a po jednog Ivo Jukić, Dominik Kizivat, Gabrijel Dunković i Mihael Rabić.

Čačinačka Mladost pobijedila je miljevačku na njezinom travnjaku 5:0. Po dva zgoditka postigli su Ante Đorđević i Matija Ognjenović dok je jednom strijelac bio Luka Vukovski.

Virovitica je na terenu Sportskog centra Vegeška na kraju uvjerljivo svladala Gradinu 8:0. Domaći su poveli lijepim pogotkom Drage Špoljara. U drugom dijelu nizom odličnih zgoditaka domaći juniori došli su do uvjerljive pobjede. Po dva zgoditka postigli su Luka Skupnjak, Jakov Slavić, a po jednom su strijelci bili Robert Rokinger i Mirko Dražetić, a golijadu je zaključio onaj koji ju je i počeo, Drago Špoljar. Interesantno je da su u obje momčadi nosioci igre bili igrači koji već ozbiljno igraju u seniorskoj konkurenciji.

Najzanimljivija utakmica odigrana je na terenu Sportskog centra TVIN između No Limit TVIN-a i Pitomače. Domaća momčad povela je 2:0 zgodicima Ivana Saše Švarbića iz kaznenog udarca i Thea Filipovića iz igre. Do odlaska na odmor na 2:1 smanjio je Jan – Pavao Begović. U drugom dijelu dolazi do preokreta. Zgodicima Lovre Škoraka i Ali Amara Pitomača je povela 3:2. Minutu prije kraja igrač Pitomače Toni Šokec htio je vratiti loptu svom vrataru Petru Tudiću, ali ga je nehotično svladao i poravnao na 3:3.

Prišlo se izvođenju jedanaesteraca, pri ćemo je junak bio domaći čuvar mreže Tin Filipović, koji je obranio tri udarca i jednom bio precizan s bijele točke. No Limit je pobijedio ukupnim rezultatom 7:6.

Rezultati:

Dinamo Četekovac – Slavonija Sladojevci 0:10

Mladost Miljevci – Mladost Čačinci 0:5

Virovitica – Gradina 8:0

No Limit TVIN – Pitomača 3:3 – nakon jedanaesteraca 7:6

(www.icv.hr, mš, foto: M. Šolc)