Obilježena 30. obljetnica oslobođenja prigradskog naselja Jasenaš kao prvog oslobođenog naselja u Domovinskom ratu

Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, ogranak Virovitica, klub “Sokol” Milanovac zajedno s Gradom Viroviticom i Virovitičko-podravskom županijom, obilježila je danas (nedjelja) 30. godišnjicu oslobađanje prigradskog naselja Jasenaš kao prvog oslobođenog naselja u Domovinskom ratu.

Program proslave započeo je svetom misom u Župnoj crkvi Blaženog Alojzija Stepinca te odavanjem počasti hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata na spomen obilježju u Milanovcu, a nastavio se Izvještajno-izbornim saborom UDVDR-a na kojemu je za predsjednika Kluba u narednom mandatu jednoglasno izabran dosadašnji predsjednik Zvonko Kožnjak.

Obljetnica se nastavila prigodnim programom na Spomen obilježju u Jasenašu na kojem su se hrvatskim braniteljima, koji su u Domovinskom ratu oslobodili i obranili ovo važno uporište od četničkog agresora, zahvalili predstavnik Vijeća Mjesnog odbora Jasenaš Anto Ojdanić, predsjednik Koordinacije braniteljskih udruga Virovitice i predsjednik kluba „Sokol“ Milanovac, nekadašnji zapovjednik Zvonko Kožnjak, načelnik PU VPŽ Siniša Knežević, gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin, zamjenik župana VPŽ Marijo Klement i na kraju predsjednik HVIDRA-e RH, saborski zastupnik Josip Đakić.

Govoreći o ovoj akciji, Zvonko Kožnjak napomenuo je da se radilo o združenoj akciji Zbora narodne garde i policije u kojoj je oslobođeno oko 10 kilometara površine, a oslobođenje sela Jasenaš bilo je od presudne važnosti za kasniju akciju “Otkos 10″ jer je ona pokazala da je neprijatelj pobjediv – napomenuo je Zvonko Kožnjak.

– Prvog rujna 1991. godine nakon niza provokacija i blokada većine prometnica koje povezuju virovitičko područje s bilogorskim selima, a ohrabreni uspjesima u ostalim dijelovima Zapadne Slavonije, bilogorski Srbi, tada samozvani četnici, s uspostavljenih položaja u selu Jasenaš na Bilogori, udaljenom oko 10 kilometara od središta grada Virovitice, izvršili su u poslijepodnevnim satima minobacački napad na selo Rezovačke Krčevine, pritom pogodivši na sreću praznu školu. Bio je to prvi dan školske godine i djeca su školu napustila nekoliko sati prije. U odlično provedenoj akciji na sreću nije bilo poginulih, ali je bilo ranjenih, od prvog ranjenog Drage Acmana oko 7 sati, do ranjavanja pet ljudi u oklopnom vozilu “Mikeš“ pogođenom protuoklopnim projektilom, među kojima je bio i dozapovjednik ZNG-a Jerko Romić – prisjetio se tih slavnih dana Zvonko Kožnjak.

Načelnik PU VPŽ Siniša Knežević ponovio je ono nepobitno, da je ovo bila prva uspješna akcija kojom je započelo daljnje oslobađanje ovog prostora.

– Oslobađanje Jasenaša bio je uvjet za dalje djelovanje. Iako smo imali manje naoružanja od neprijatelja, hrabrošću i požrtvovnošću uspjeli smo osloboditi prostor bivše općine Virovitica, a kasnije i šire područje – rekao je Knežević.

Čestitavši hrvatskim braniteljima na njihovoj hrabrosti, gradonačelnik Ivica Kirin ponovno je naglasio važnost obilježavanja obljetnica, ali i dokumentarnu građu koja će govoriti o istini o Domovinskom ratu.

– Koliko god branitelji ne vole puno govoriti o sebi jer smatraju da je braniti Hrvatsku obveza svih njih i nas, vrlo je važno da sudjeluju u stvaranju sve dokumentarne građe jer oni su živi sudionici tih važnih događaja koje je važno pamtiti, ali i prenositi na mlađe generacije. Zato Grad Virovitica, kada se govori o projektima braniteljskih udruga, ima visoki prioritet, od obljetnica, izgradnje spomen obilježja, spomen soba i domova te sveg ostalog što čuva istinu o Domovinskom ratu – napomenuo je gradonačelnik Kirin.

Zamjenik župana Marijo Klement istaknuo je virovitičke branitelje kao primjer, jer sve je i počelo u Virovitici.

– Imali smo prvu razmjenu zarobljenika, prvi oslobođeni teritorij, prva zauzimanja karaula i vojarni, naoružavanje branitelja, što ovom gradu i županiji daje poseban značaj. Isto tako nastavljamo i u miru pa ćemo zajedno s vama braniteljskim udrugama i Gradom Viroviticom i mi Virovitičko-podravska županija sudjelovati u svemu onome što je neophodno da se ovi slavni događaji nikad ne zaborave – rekao je Marijo Klement.

Čestitke hrabrim braniteljima uputio je i saborski zastupnik Josip Đakić istaknuvši jednu od presudnih stvari za konačnu pobjedu.

– Branitelji su pokazali i dokazali da je ljubav prema domovini nadjačala sve raketne bacače, avijaciju, tenkove i svu drugu moć tada 4. po jačini naoružanja sile u svijetu. Jasenaš je dobar primjer za to, jer vi hrabri bojovnici jednom ste ih istjerali s našeg područja i nikad se više ovamo nisu vratili. To su dani ponosa i slave za sve vas, ali i Viroviticu i Virovitičko-podravsku županiju, a svi zajedno moramo nastojati da stvaranjem boljitka u našoj zemlji opravdamo ciljeve koji su nas vodili u ratu. Dokaz da će sjećanja na Domovinski rat ostati i kod mlađeg naraštaja je upravo to što se dio mlađih ljudi potrudio da dokumentira zbivanja u Domovinskom ratu kao što je to pokazano i u novom dokumentarnom filmu o oslobađanju Jasenaša Mihaela Puljića. Vjerujemo da će se čuvanju istine braniteljima priključiti još puno onih kojima je cilj da se ne zaboravi, a na tim temeljima najbolje možemo graditi zajedništvo jer samo tako možemo naprijed – rekao je tom prigodom Josip Đakić.

Na ovom skupu nazočili su i saborska zastupnica Vesna Bedeković, general Željko Šiljeg, predstavnik Ministarstva hrvatskih branitelja Anto Krišto, predsjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice Lahorka Weiss, zamjenik načelnika PU VPŽ Nenad Križić, predstavnici lokalne samouprave, braniteljskih udruga…

Svečanost se nastavila odavanjem počasti na ove godine novoobnovljenom Spomen mjestu hrvatskim braniteljima kod novouređenog Mjesnog doma u Jasenašu, koji je izgrađen zaslugom Grada Virovitice.

(www.icv.hr, bs)