“Rijeka ljubav” jedina u Hrvatskoj svakodnevno dijeli obiteljski doručak: Uz “Pakete života” korisnici uspiju preživjeti mjesec

Osječka humanitarna udruga Rijeka ljubavi tijekom cijelog mjeseca rujna dijelit će “Pakete života”, a osigurano je 800 paketa za 2.500 članova materijalno ugroženih obitelji. Sukladno epidemiološkim mjerama dijeli se 40-ak paketa dnevno, a svakoga prijepodneva, jedini u Hrvatskoj, dijele obiteljski doručak.

Korisnici Udruge ističu kako bez paketa života ne bi mogli preživjeti. No, iskreni su jer kako kažu “I je i nije dosta” ali su zadovoljni jer uz obiteljski doručak, nekako “izguraju” mjesec.

-Pokrijemo se koliko možemo, a ne mogu si ni zamisliti što bi bilo s nama da nema Rijeke ljubavi- kaže jedna od korisnica ističući kako je sadržaj “Paketa života” više nego zadovoljavajući.

– U paketu dobijemo brašno, jaja, šećer, ulje, mlijeko, doista svega, neke od tih namirnica si ne bi mogli nikada sami priuštili- dodaje.

Prema riječima predsjednice humanitarne udruge “Rijeka ljubavi” Štefice Čučak sve je više ljudi koji žive na rubu siromaštva, a cijelu situaciju dodatno je pogoršala pandemija koronavirusa.

– Ulažemo maksimalne napore, no svaki mjesec tisuću ljudi ne dobije ništa. To je prestrašno! Jedino što malo olakšava je što obiteljski doručak dajemo svaki dan i to za određeni broj najugroženijih ljudi jer za sve, naravno, nema- kaže predsjednica humanitarne Udruge koja svakodnevno brine i o ukupno 600 djece, od čega 450 osnovnoškolaca.

Dodala je i kako je rujanska podjela ujedno i posljednja koja se provodi na način da se pomoć prikuplja od vrata do vrata. Naime, u listopadu kreće realizacija EU projekta OP FEAD Faza III “Za bolje i sretnije sutra” kojim će biti osigurana nabavka i podjela prehrambenih i higijenskih proizvoda za 3.500 ljudi u socijalnoj potrebi na području grada Osijeka i prigradskih naselja na mjesečnoj bazi.

(www.icv.hr, tj)