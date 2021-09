Virovitički karatisti odlični na CRO Cupu u Maloj Subotici

U petak, 24. rujna, na pripreme Nacionalne selekcije u katama u Sveti Martin na Muri otputovali su članovi virovitičkog karate kluba: Sara Malčec, Matija Relić i Luka Maks Šenjug. Oni su u sklopu priprema nastupili na Međunarodnom CRO CUP–u Maloj Subotici. U disciplini kata Sara Malčec je osvojila prvo mjesto, isto kao i Matija Relić koji se u finalu sastao s klupskim kolegom Lukom Maksom Šenjugom koji je osvojio drugo mjesto i srebro.

U subotu, 25. rujna, na Karate CUP u Malu Suboticu iz Karate kluba “Virovitica” otputovalo je još četvero natjecatelja. U učeničkoj kategoriji do 35 kg Filip Pekić osvojio je drugo mjesto i srebrnu medalju. Druga mjesta i srebrne medalje osvojili su još Nives Beatović u učeničkoj kategoriji do 35 kg i Maria Knežević u kategoriji do 40 kg. U kategoriji mlađih kadeta do 60 kg nastupio je Jakob Đebro. On je bio i najuspješniji u borbama, osvojivši prvo mjesto i zlatnu medalju.

(www.icv.hr, mš)