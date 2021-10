Gradonačelnik Ivica Kirin primio srebrnu B ekipu DVD-a Virovitica: Na Državnom prvenstvu ostvarili povijesni rezultat virovitičkog vatrogastva

Gradonačelnik Ivica Kirin sa svojom zamjenicom Vlastom Honjek-Golinac, pročelnikom za društvene djelatnosti Alenom Bjelicom, danas (četvrtak) je u svom uredu primio vatrogasnu mušku B ekipu DVD koja je ostvarila svoj povijesni uspjeh, drugo mjesto na Državnom natjecanju u vatrogastvu koje se ove godine održalo u Varaždinu. U pratnji srebrne ekipe koju čine Miroslav Čubrlo, Marko Teskera, Miroslav Prović, Miroslav Đurđević, Marko Zelenika, Zlatko Blažičević, Miro Čubrlo, Dejan Kurtanjek, Nenad Kovačević i kao zamjena Josip Viljevac, bili su i predsjednik DVD-a Virovitica Marijo Pavelić, zapovjednik DVD-a Miroslav Čubrlo te član DVD-a Damir Marenić.

Čestitajući sjajnim vatrogascima, gradonačelnik Ivica Kirin istaknuo je značaj ovog uspjeha na natjecanju te činjenicu da je uz znanje i spretnost vatrogasaca, ovaj uspjeh rezultat i dobrog rada DVD-a u cjelini

– Iako u novijem vremenu DVD-i u gradskim sredinama, pa tako i u Virovitici zbog postojanja Javnih vatrogasnih postrojbi, nemaju toliko intervencija u slučaju akcidentnih situacija, oni se mogu isticati po dobrim rezultatima na natjecanjima, ali isto tako i na obuci mladih kadrova koji će jednog dana možda postati profesionalni vatrogasci. Da bi to bilo ostvarivo, Grad Virovitica založiti će se za to da se, osim unutar DVD-a Virovitica, o značaju vatrogastva govori i u školama, te da one na razne načine potiču interes mladih naraštaja za ovaj humani posao, jer ipak, vatrogasci su među prvima koji pomažu u nemilim situacijama – rekao je gradonačelnik Ivica Kirin.

Čestitajući svojim kolegama vatrogascima, zapovjednik DVD Virovitica Miroslav Čubrlo ponovio je kako drugo mjesto na Državnom natjecanju najveći uspjeh virovitičkih vatrogasaca u povijesti vatrogastva.

– Iako smo prije natjecanja bili spremni i prilično samouvjereni, vjerujem da nitko nije očekivao takav uspjeh. Ispunjava nas ponos činjenicom da smo na taj način opravdali povjerenje virovitičkih vatrogasaca, ali i Grada Virovitice te Virovitičko-podravske županije. Ostaje nam da 2022. godine na Međunarodnom vatrogasnom natjecanju u Sloveniji, rame uz rame za najboljim vatrogasnim ekipama iz drugih zemalja, damo svoj maksimum i na taj način uz boje VPŽ i Grada Virovitic, branimo boje i Republike Hrvatske i u svakom slučaju budemo na ponos virovitičkog vatrogastva – rekao je Miroslav Čubrlo.

(www.icv.hr, bs)