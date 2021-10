Nacionalni dan borbe protiv raka dojke: Ako se rano otkrije, u 90 posto slučajeva je izlječiv

Danas se u Hrvatskoj obilježava Nacionalni dan borbe protiv raka dojke, a listopad je ujedno i mjesec borbe protiv raka dojke kada se javnost upozorava na važnost prevencije, ranog otkrivanja, pravovremenog liječenja te skrbi za oboljele.

Maligne bolesti jedan su od vodećih javnozdravstvenih problema u Republici Hrvatskoj. Prema posljednjim objavljenim podacima u Hrvatskoj u 2018. godini zabilježeno je 2.845 slučajeva raka dojke, a od ove zloćudne bolesti umrle su u 2020. godini 722 žene. Petu godinu zaredom u Republici Hrvatskoj bilježimo pad mortaliteta od raka dojke za 25 posto što je osnovni cilj Programa, to nam je potvrdio i djelatnik Zavoda za javno zdravstvo “Sv. Rok” VPŽ zadužen za prevenciju zloćudnih bolesti, dr. Miodrag Beneš.

– Ohrabrujući je podatak da se u zadnjih pet godina smanjuje broj karcinoma dojke, a samim tim i mortalitet od te bolesti. No ne treba se previše opustiti jer je on još uvijek na prosječnoj europskoj razini, ali zabrinjavajući je podatak je što je odaziv na liječenje od raka dojke relativno lošije u Hrvatskoj nego u nekim drugim europskim zemljama. Upravo je Dan narcisa, a i cijeli mjesec listopad kada se raznim akcijama predstavljaju preventivni programi liječenja ove zloćudne bolesti, idealna prigoda da i ovim putem pozovemo sve žene na redovne kontrole svog zdravstvenog stanja, javljanjem na mamografske preglede – kaže dr. Beneš i dodaje da se do sada u Hrvatskoj evidentirao odaziv na preglede od 50 do 60 posto ukupnog broja žena.

– Takav je po prilici postotak i u Virovitičko-podravskoj županiji, s čime ne možemo biti zadovoljni, jer po mišljenju struke, odaziv na mamografiju bi trebao biti još veći, jer tad ni jedna žena ne bi trebala umrijeti od raka dojke. Najčešći razlozi obolijevanja od raka dojke su starija životna dob, kasniji prvi porod, kontracepcija, tako da žene koje imaju navedene čimbenike bi se trebale i češće kontrolirati, u mlađoj dobi ultrazvukom, a u kasnijoj mamografskim pregledima. Napominjem da je rak dojke sprječiva bolest i kada se rano otkrije, u 90 posto slučajeva je izlječiva – ističe dr. Beneš.

Naglašava kako se naglasak stavlja na žene između 50 i 70 godina starosti koje se poziva da sudjeluju u Nacionalnom preventivnom programu ranog otkrivanja raka dojke.

– Na taj način će se trenutni statistički podatak, da svaka 10 žena obolijeva od raka dojke, smjestiti u zaborav – rekao nam je dr. Miodrag Beneš.

(www.icv.hr, bs)