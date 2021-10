Potpisan sporazum o suradnji između Kineziološkog fakulteta Osijek i Hrvatskog paraolimpijskog odbora: Budući treneri imati će kompetencije za pripremu osoba s invaliditetom

Sporazum o suradnji između Kineziološkog fakulteta Osijek i Hrvatskog paraolimpijskog odbora danas (četvrtak) su u Rektoratu osječkog Sveučilišta potpisali predsjednik Hrvatskog paraolimpijskog odbora Ratko Kovačić i dekanica Kineziološkog fakulteta Vesnica Mlinarević, a svečanosti su nazočili i zamjenik župana Osječko-baranjske županije Josip Miletić te Robert Seligman, proslavljeni osječki gimnastičar i djelatnik Odsjeka za sport Grada Osijeka.

– Ovo je značajna suradnja za naš fakultet, Sveučilište, ali i grad Osijek i Osječko-baranjsku županiju jer Kineziološki fakultet obrazuje buduće stručnjake u području primijenjene kineziologije zahvaljujući programima okrenutima tržištu rada. Kako je u Nacionalnom programu sporta za razdoblje od 2019. do 2026. godine istaknuto, kineziolozi trebaju osnaživati svoje kompetencije kako bi mogli raditi u sportu, sportskoj rekreaciji, ali i u školskom i sveučilišnom sportu jednako kao i s osobama s invaliditetom i osobama s poteškoćama u razvoju. Pročitavši to i radeći na programima uvidjeli smo to i izmijenili smo studijski program, uvodeći kao obvezan kolegij Sport osoba s invaliditetom i s teškoćama u razvoju kao prvi Kineziološki fakultet u Hrvatskoj. Nastavak te priče je i današnje potpisivanje sporazuma o suradnji s Hrvatskim paraolimpijskim odborom kako bi pripremili buduće trenere na rad s osobama s invaliditetom i doprinijeli njihovim rezultatima u paraolimpizmu. Vjerujem da ćemo u budućnosti stvarati inkluzivnu kulturu i za sport kao univerzalnu vrijednost, ali i alat za zdrav život– rekla je dekanica Kineziološkog fakulteta Vesnica Mlinarević i dodala da će se ova suradnja nastaviti zajedničkim projektom cjeloživotnog obrazovanja, pokretanja specijalističkog studija, ali i dovođenja vrhunskih stručnjaka iz Hrvatske i svijeta.

Predsjednik Hrvatskog paraolimpijskog odbora Ratko Kovačić naglasio je kako će potpisani sporazum dovesti do još konkretnije razmjene iskustava.

– Svi oni studenti koji završe ovaj fakultet imat će kompetencije i znanja za rad s osobama s invaliditetom kod kojih je bitno da ih se što više uključi u sport i rekreaciju. U Hrvatskoj imamo oko 40.000 mladih osoba s invaliditetom do 19 godina koje kontinuirano nastojimo uključiti u naše klubove. Ova suradnja također podrazumijeva razmjenu iskustava i znanja jer će treneri s dugogodišnjim iskustvom rada u paraolimpijskom sportu svoje spoznaje prenijeti studentima fakulteta čime će se značajno osnažiti nastava na Kineziološkom fakultetu– zaključio je Kovačić.

Čestitke na potpisanom sporazumu uputio je i zamjenik župana Osječko-baranjske županije Josip Miletić.

– Ovaj sporazum neka bude poticaj za buduće naraštaje kineziologa koji će se baviti razvojem sporta u Hrvatskoj. Svjedočimo izuzetno kvalitetnim rezultatima paraolimpijaca na svjetskoj razini koje moramo dodatno osnaživati razvojem kadra i infrastrukture za njihovo još uspješnije bavljenje sportom. Uvjeren sam da će kadar koji bude izlazio s Kineziološkog fakulteta Osijek biti kvalitetno educiran za sve izazove koji su pred njima– istaknuo je Miletić.

