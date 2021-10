Slave ‘lavice’, ali slave i ‘slatki’: Virovitički rukometaši srušili Dugo Selo, pa s tribina bodrili rukometašice do novog trijumfa

U petom kolu 1. hrvatske lige Sjever rukometaši Viro Virovitice na svom su terenu u sportskoj dvorani Tehničke škole pobijedili Dugo Selo 29:26.

Tijekom cijele utakmice momčadi su se izmjenjivale u prednosti. Poveli su gosti, a nakon jedanaest minuta igre Virovitičani imaju prednost od tri pogotka. U posljednjih deset minuta prvog dijela ponovno rukometaši Dugog Sela imaju minimalnu prednost, da bi se na odmor otišlo u egalu 13:13.

Početak drugog dijela pripao je gostima, ali se domaći rukometaši “bude” i vode s jednim do dva pogotka razlike. U 48. minuti igrači trenera Damira Vašarevića pri rezultatu 24:22 malo su ‘stali’ i gosti serijom 3:0 vode 25:24. Do kraja su domaći rukometaši odigrali odlično i još boljom serijom od 5:1 došli do konačne pobjede 29:26.

-Dugo Selo je odlična mlada ekipa. Dali smo sve od sebe, skrpali smo se, vratili su nam se ozlijeđeni igrači. Bila je ovo napeta i lijepa utakmica za gledatelje. Na kraju je otišlo na našu stranu. Okrećemo se dalje i već za sedam dana gostujemo u Požegi. Odlično smo otvorili sezonu, čak i iznad naših očekivanja. Opet je ekipa djelovala kao klapa. Dali smo sve od sebe i lopta nas je nagradila – rezimirao je trener Viro Virovitice Damir Vašarević.

Najefikasniji u domaćim redovima bili su Vladimir Flanjak s devet i Ivan Vrbančić s osam postignutih zgoditaka. Bila je ovo treća pobjeda ‘slatkih’ u petom ovosezonskom susetu.

Rukometaši Viro Virovitice ostali su nakon pobjede u dvorani Tehničke škole i s tribina bodrili virovitičke ‘Lavice’, koje su u kasnijem terminu slavile protiv Đurđevčanki i zasjele na vodeću poziciju. Više o tom susretu pročitajte OVDJE.

Viro Virovitica: Dino Meter, Karlo Štimac, Vladimir Flanjak 9, Antonio Pavić, Hrvoje Vašarević, Toni Smutni 3, Dominik Sabo 1, Robert Rešetar, Ivan Vrbančić 8, Leon Dujmović, Dominik Arsić, Mateo Drinovac 1, Tomislav Kos Kalanja, Mateo Brašnić Ferreira 3 (2), Ivan Dozan i Dinko Baričević. Trener: Damir Vašarević.

(www.icv.hr, mš, foto: M. Šolc i M. Rođak)