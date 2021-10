Učenici Katoličke osnovne škole sudjelovali u jesenskim radovima u vrtu Industrijsko-obrtničke škole Virovitica

U ponedjeljak Industrijsko-obrtničku školu Virovitica posjetili su učenici 2.b razreda Katoličke osnovne škole Virovitica. Učenice 3. razreda zanimanja cvjećar s nastavnicom Kristinom Horvat Vargović pokazali su malim gostima jesenske aktivnosti u vrtu koje su bile podijeljene u tri teme.

Prva aktivnost je bila izrada hotela za kukce.

– Učenike 2. razreda informirali smo zašto se rade hoteli za kukce te od kojih materijala se izrađuju. Zajedno smo izradili jedan hotel koji smo postavili u školski vrt. Tako smo korisnim kukcima omogućili nesmetan zimski san i pripremili ih za novi proljetni ciklus. Mali gosti naučili su važnost korisnih kukca (bubamare, soliterne pčele, osolike muhe, zlatooka, uholaže) koji smanjuju broj štetnika i bolesti, a prirodni su oprašivači koji povećavaju prinose – rekla je nastavnica Horvat Vargović.

Nakon kukaca, na red su došle i ptice za koje su izradili hranilicu.

– Podučili smo male goste o pticama koje prezimljuju u našim krajevima (vrapcima, sjenicama, zebama, kosovima, golubovima, grlicama, crvendaćima, češljugarima, djetlićima…) te kako im pomoći da što lakše prežive zimu. Važno je hraniti ptice odgovarajućom hranom i na pravi način. Hrana koju možemo tijekom jesenskih dana pripremiti za ptice su razne sjemenke (suncokret, buća, proso, pšenica, ječam, zob), orašasti plodovi (orah, lješnjak, kikiriki, kesten), voće (jabuke, grožđe, kruške, šljive) te obvezno sirovi svinjski i ili goveđi loj – objašnjava nastavnica.

Djeca su s velikim interesom i pažnjom slušali informacije i upute o hrani za ptičice i izradi hranilica. Izrađivali su ih od već korištenih plastičnih boca te na taj način učili o recikliranju. Jednako tako nastavnica Kristina Horvat Vargović im je objasnila da će se ptice, ako ih hranimo u vrtu, odužiti na proljeće i ljeto kada će jesti štetne insekte.

– Nakon što započnemo s hranjenjem ptica, to moramo redovito raditi do kraja zime. Osim izradom hranilica i hranjenjem pravilnom hranom pticama možemo pomoći tako da zasadimo u vrtu biljke koje čuvaju voće koje hrani ptice tijekom jeseni i zime (divlja ruža, bazga, viburnum, glog, žutika). Djeca su naučila i kojom hranom ptice ne smiju hraniti, a to je kruh, slatki kolači te slana i začinjena hrana – istaknula je nastavnica Horvat Vargović.

Organski vrtovi predstavljaju dom brojnim živim organizmima koji sudjeluju u prirodnim i biološkim procesima. Svaka vrsta kukaca i ptica ima svoju ulogu u prirodi, čime se održava prirodna ravnoteža i biološka raznolikost.

U sklopu treće aktivnosti posadili su jesenske povrtne kulture i geofite. Učenici su u povišene gredice posadili lučice luka te sadnice salate, a potom su i posijali špinat. Te kulture su otporne na niske temperature te će nesmetano rasti u jesenskim i zimskim danima. U jesen se sade i neke cvjetne vrste koje će cvjetati rano u proljeće, stoga su učenici posadili lukovice tulipana, zumbula i narcisa.

Nastava je bila jako zanimljiva i korisna, kako osnovnoškolcima tako i srednjoškolcima. Osnovnoškolci su naučili praktična znanja o vrtlarskim radovima i životinjama u svom okruženju. A srednjoškolci su ostvarili ishode međupredmetnih tema uspješnog sudjelovanja u zajednici i odgovornosti prema okolišu.

– Trebamo voditi računa o tome da već kod sasvim male djece počnemo razvijati ljubav prema prirodi, jer to može biti kvalitetno obiteljsko vrijeme provedeno na svježem zraku. Jedan od načina da to učinimo jest da djecu od malih nogu angažiramo kao pomoć u vrtu. Za mnoge je rad u vrtu jedna od aktivnosti koje najbolje opuštaju jer ovaj rad pomaže u smanjenju razine kortizola, tzv. hormona stresa – poručila je nastavnica Kristina Horvat Vargović.

(www.icv.hr, khv)