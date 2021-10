ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA Aktualac posvećen projektima, natječajima, tužbi i Covid potvrdama u OB Virovitica

Vijećnici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije, pod predsjedanjem predsjednika Dinka Begovića, nazočnost župana Igora Androvića i njegovih zamjenika, Marija Klementa i Igora Pavkovića, održali su 2. sjednicu. Na aktualnom satu bilo je riječi o brojnim aktualnim temama, među kojima su projekti koje će Županija prijaviti na natječaje u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Ravnateljica Razvojne agencije Vidra Emina Kovač rekla je kako je Hrvatskoj na raspolaganju 6,3 milijarde eura za projekte koji trebaju doprinijeti realizaciji reformskih politika, kao i projekata koje doprinose energetskoj i digitalnoj tranziciji.

– Nacionalni plan oporavka i otpornosti je strukturiran na pet poglavlja, a naša se Županija sada skoncentrirala na znanost i obrazovanje. Tu smo pripremili dokumentaciju za izgradnju druge osnovne škole sa sportskom dvoranom u Pitomači, osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić u Orahovici, sportske dvorane Osnovne škole u Suhopolju i školske- sportske dvorane u Novoj Bukovici. Grad Virovitica je pripremio izgradnju treće osnovne škole sa sportskom dvoranom. Cilj ovih projekata je osiguravanje preduvjeta za obavljanje cjelodnevne nastave, odnosno rada u jednoj smjeni – objasnila je Kovač, dodavši kako se u pripremi nalazi i projekt nove skele na Križnici čiji bi prijavitelj trebala biti Općina Pitomača, a za koji se očekuje raspisivanje ograničenog poziva.

– Osim ovih projekata bit će naravno omogućeno korištenje sredstava i za neke druge projekte, kao što je komunalna infrastruktura, ali samo za one projekte koji imaju građevinske dozvole u ovom trenutku, zatim pristup 5G mreži, poduzetnici će moći koristiti sredstva za projekte energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u industriji. Ono što je bitno je da su projekti sufinancirani 100 posto iz ovog programa, ali rok provedbe je 31. kolovoz 2026. godine. Od nas se očekuje spremnost, dokumentacija je jedan dio, ali kao javni naručitelji znamo jako dobro što to znači, od poziva, ugovaranja, provedbe, nabave pa do realizacije prođe dosta vremena tako da svi moramo skupiti glave i spremno dočekati prve pozive – rekla je E. Kovač.

Kao odgovor na pitanje o najavama ministrice poljoprivrede Marije Vučković za raspisivanje posebnih natječaja za sufinanciranje nabave opreme za navodnjavanje, župan Igor Andrović istaknuo je kako je riječ o dugoiščekivanom natječaju koji će poljoprivrednicima olakšati korištenje izgrađenih sustava navodnjavanja.

– Ova godina se pokazala izuzetno sušna, klimatski nepovoljna za naše proizvođače i možemo reći da se utrostručio broj korisnika koji koriste sustav navodnjavanja. Vjerujem da će uz sufinanciranje nabave opreme, čiji će natječaj biti raspisan u prvoj polovici iduće godine, biti još više korisnika navodnjavanja. Nadam se da će poljoprivrednici iskoristiti ovu mjeru, dobiti potporu, kupiti opreminu i da u budućim godinama više neće imati problema sa sušama. Ponosni smo što je inicijativa i apel županije i poljoprivrednika urodio plodom i još smo jedanput pokazali kako smo svi mi zajedno koordinirani s našim poljoprivrednicima, ali naravno i s Ministarstvom poljoprivrede i da činimo sve za pomoć našoj poljoprivredi i gospodarstvu – rekao je župan Andrović.

Jedno od pitanja upućenih županu Igoru Androviću bio je i sudski spor s tvrtkom Flamtron iz Kutine, odnosno propali posao ugradnje fotonaponskih sustava na krovove škola u Čađavici, Gradini i Voćinu zbog kojeg tvrtka tuži Virovitičko-podravsku županiju.

– Radi se o sudskom sporu koji je još uvijek u tijeku, a proizašlom iz razdoblja 2015. i 2016. godine kada je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost svojim odlukama u kolovozu 2015. prvo prihvatio ponude za instalaciju fotonaponskog sustava na zgradama škola. Taj natječaj je bio 26. ožujka 2015. godine, a pozitivne odluke su škole dobile u kolovozu iste te godine. U postupak nabave se ušlo jer su, sukladno uvjetima spomenutog natječaja, korisnici bili dužni prije potpisivanja ugovora o sufinanciranju projekata od strane Fonda u zadanom vremenskom periodu provesti postupak javne nabave i sklopiti ugovore sa odabranim ponuditeljima, dakle to je bilo u odluci Fonda. Međutim nakon provedene nabave i potpisivanje ugovora, 26. veljače 2016. godine Županija zaprima obavijest od Fonda da nemamo prava na ta sredstva. Dakle odluka nije obvezujuća od strane Fonda da ćemo mi dobiti ugovor, dobili smo odluku da prihvaćaju, a u toj odluci je pisalo da moramo provesti javnu nabavu, sklopiti ugovore sa izvođačima i nakon toga smo dobili da ipak Fond nema novaca i da gubimo pravo na ta sredstva, š to je naravno rezultiralo nepovoljnom situacijom za Županiju kada je to sufinanciranje odbijeno s obzirom da se radi o milijunskim sredstvima. Jednostavno Virovitičko-podravska županija vlastitih sredstva nije imala da ide sama u taj projekat, taj bi projekt bio nesiplativ bez sufinanciranja Fonda – rekao je župan Andrović dodavši da su odabranim ponuditeljima ponudili sporazumni raskid ugovora, koji je jedna tvrtka prihvatila dok kutinska tvrtka nije.

– Inzistirala je na izvršenju ugovora opravdavši to već ranije nabavljenom opremom. Mi smo pokušali na razne načine sporazumno urediti tu novonastalu situaciju i angažiranje sudskog vještaka, čak i otkup dijela nabavljene opreme, ali bezuspješno. Tvrtka Flantrum je na kraju podnijela tužbu protiv Virovitičko-podravske županije i to 2017. godine. Tijekom trajanja tog sudskog postupka mi smo ostali pri svom stavu da je zbog nemogućnosti sufinanciranja projekata od strane Fonda došlo do određenih izmijenjenih okolnosti na koje stranke nisu mogle utjecati niti ih predvidjeti te da postoji doprinos i tužitelju nastanku štete jer je na svoj rizik naručio već dio specifične opreme. Dakle bez samog uvođenja u posao oni su već naručili određenu opremu. Također oni nisu ispoštovali jedan svoj dio ugovorne obveze koji se odnosio na dostavu bankovne garancije. I nedavno, odnosno 24. svibnja ove godine, Trgovački sud u Bjelovaru je donio presudu kojom je usvojen tužbeni zahtjev tužitelja radi naknade štete uslijed raskida ugovora. Na tu navedenu presudu mi smo se žalili zbog pogrešnog nepotpunog utvrđenog činjeničnog stanja Visokom trgovačkom sudu u Zagrebu i očekujemo njihovo očitovanje. Sudski proces je još uvijek u tijeku – istaknuo je župan.

Ravnatelj Opće Bolnice Virovitica Dinko Blažević odgovarao je na pitanje vijećnika o trenutnom stanju u bolnici, kada je riječ o uvedenoj obvezi posjedovanja Covid potvrda.

– Djelatnici koji ne posjeduju Covid potvrde bit će dva puta tjedno podvrgnuti brzom antigenskom testiranju koje je organizirano u našoj ustanovi putem svih većih odjela. Tijekom jučerašnjeg dana sve je prošlo u najboljem redu, 106 djelatnika je testirano, svi su bili negativni. Unazad dva tjedna, od 20. rujna sa 1. listopadom, cijepilo se još dodatnih 40 djelatnika. Dakle 87 posto procijepljenosti je u liječničkom kadru, 70 posto u medicinskim sestrama odnosno tehničarima, 63 posto nemedicinskih djelatnika, a ako tome pridodamo i postotak preboljenja od nekakvih 25 posto, možemo govoriti o kolektivnom imunitetu koji se u našoj ustanovi penje i preko 90 posto. To je vrlo dobar postotak i u odnosu na druge ustanove mogu biti ponosan na to i na djelatnike, koji vjerujem da će i svi oni koji nisu do sada cijepljeni, ovaj manji broj, podvrgnuti se cijepljenju i neće morati prolaziti ova tjedna testiranja – rekao je Blažević.

Vijećnici su nakon aktualnog sata usvojili sve točke Dnevnog reda, među kojima su i Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Virovitičko-podravske županije te Polugodišnji izvještaj o radu župana.

(www.icv.hr, mp)