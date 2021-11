2. HRL SJEVER Bodovi putuju u Viroviticu: Osam pogodaka Maje Mlinarić za devetu uzastopnu pobjedu 1234 Virovitice

- PROMO -

Rukometašice 1234 Virovitice nastavljaju po starom! U pretposljednjem, 10. kolu prvog kruga 2. HRL Sjever, virovitičke Lavice slavile su na gostovanju u Varaždinu protiv druge ekipe Koke za povratak na prvo mjesto prvenstvene ljestvice. Tamo će i ostati nakon ovog kola budući da Podravka 2 Lino, koja je do sad odigrala jedan susret više od naših rukometašica, svoju utakmicu 10. kola protiv Baranje neće odigrati ovog tjedna.

Još jedan odličan dvoboj odradile su izabranice Darka Grdića, a tome u prilog ide kretanje rezultata. Lavice su nakon 18 odigranih minuta već imale velikih +8 (12:4), ista prednost stajala je na semaforu i u 26. (18:10), dok je Koka do isteka prvih 30 minuta uspjela smanjiti na 19:13.

Prednost od osam zgoditaka vratila se u posljednjoj četvrtini utakmice kada su rukometašice 1234 Virovitice stigle do rezultata 28:20, dok je posljednja dionica odrađena u nešto lakšem ritmu što je dovelo do pobjede od samo četiri pogotka razlike, završilo je 34:30.

Najefikasnija u današnjem susretu bila je Maja Mlinarić koja je postigla osam pogodaka, dok je jedan manje dodala Marija Medved. Prema rasporedu, do kraja prvog dijela natjecanja ostao je samo domaći susret protiv Garešnice, no ove sezone nezaustavljive Lavice očekuje i odgođeni susret protiv druge ekipe Osijeka. Hoće li on biti odigran ove godine ili će se ”odraditi” u sljedećoj, ostaje nam za vidjeti.

1234 Virovitica: Martina Majkovčan, Lorena Ariana Volenik, Jelena Pratljačić 2, Lukrecia Veršec 5, Nadia Dujmović, Klara Crnoja 6, Dora Koprek 1, Marija Medved 7, Nea Kovač 1, Maja Mlinarić 8, Elena Bardić 4, Lana Čor, trener: Darko Grdić.

(www.icv.hr, mra, foto: ŽRK 1234 Virovitica)