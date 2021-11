Božinović najavio veliku promjenu za Covid potvrde od 4. siječnja ako situacija bude loša

Od 15. studenog širi se upotreba Covid potvrda koje će biti obvezne za korisnike i zaposlenike javnih i državnih službi, a od sutra se dodatno ograničavaju okupljanja. Tako će potvrda o cijepljenju, preboljenju i negativan test od sredine studenog biti obavezna za sve zaposlenike državnih i javnih službi, kao i za građane koji će se koristiti njihovim uslugama i dolaziti u njihove prostore.

Iz Stožera su najavili da će se u još širu upotrebu Covid potvrda ići također od sredine studenog, ukoliko brojke novozaraženih nastave rasti, a tada će se uvesti u ugostiteljske objekte, odnosno kafiće, restorane, teretane, rekreacijske i fitness centre u zatvorenom. Božinović je najavio da će se testiranje moći obaviti samo u registriranim ustanovama, a da će za početak, trošak testiranja snositi poslodavac na zahtjev zaposlenika, piše Večernji.hr.

Istaknuo je da, ukoliko ne dođe do poboljšanja situacije, od 4. siječnja uvode Covid potvrde koje će moći dobiti samo one osobe koje su cijepljene ili su preboljele covid-19, odnosno više ih neće dobiti oni koji su se testirali.

– Taj razmak je ostavljen jer je to dovoljno vremena za sve one koji se nisu cijepili da se stignu cijepiti do početka sljedeće godine – kazao je Božinović.

